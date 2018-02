Il governo Berlusconi-Renzi non si può fare

"Avremo un governo Renzi-Berlusconi Gianni Letta ci sta già lavorando" : ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO - Intervista di Affaritaliani.it a Massimo Cacciari. "Chi voto? Partito Democratico. E cosa vuole che voti? Salvini? Meloni? Berlusconi? Di Maio? Dai, su..." Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi disperato : 'Cosa faranno Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non appena andranno al governo' : I sondaggi ufficiali sono fermi a venerdì scorso, quelli non pubblicabili sono sul tavolo di Matteo Renzi , e non sono buoni. Per questo nella volata elettorale il segretario del Pd le prova tutte. E ...

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".

"Sarà governo Renzi-Berlusconi Gianni Letta sta già lavorando" Le stime del filosofo per ogni partito : ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO - Intervista di Affaritaliani.it a Massimo Cacciari. "Chi voto? partito Democratico. "E cosa vuole che voti? Salvini? Meloni? Berlusconi? Di Maio? Dai, su..." Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi : "Il nostro primo provvedimento al governo sarà lo young act" : "Il nostro primo provvedimento per i giovani sarà lo young act, dei provvedimenti per i giovani e poi l'aumento delle pensioni più basse e 1000 euro alle mamme dai 67 anni in poi. Prima dell'estate vogliamo poi approvare la flat tax". Lo ha detto Silvio Berlusconi al forum del Corriere della sera, enunciando il suo programma economico.

Silvio Berlusconi - chi è pronto a imbarcare nel centrodestra per il governo : Lo scenario di cui si parla tanto in questi giorni, ma anche più complesso da realizzare a da 'far passare' dagli elettori, è quello di un governo di larghe intese : le elezioni finiscono in ...

Oggi cinque marzo duemiladiciotto - inizia il quarto governo Berlusconi : E’ il cinque marzo duemiladiciotto, terminati gli scrutini delle elezioni politiche sono noti i risultati: il centrodestra (meglio dire la multiforme destra) ha vinto come previsto le elezioni sfiorando il quaranta per cento, il Movimento cinque stelle si conferma primo partito con il venticinque per cento ma accusa il colpo dei disastri in cui si è imbattuto, tra notizie vere e gonfiate di irregolarità che hanno fortemente nuociuto ...

Elezioni - Beatrice Lorenzin : 'Mai governo con Silvio Berlusconi' : Lorenzin, sostiene un'economia sociale di mercato, attenta ad anziani e famiglie. Propone un 'welfare nuovo' che aiuti la mole crescente di persone avanti con l'eta' e contemporaneamente famiglie con ...

Vendola a Bari per i candidati di 'Liberi e Uguali' : 'Il Pd? Al governo ha realizzato il programma di Berlusconi' : Approfondimenti Politiche 2018, Liberi e Uguali schiera Laforgia per la sfida barese: 'C'è bisogno di Sinistra' 24 gennaio 2018 'Rappresentiamo i molti. Sud dimenticato dal governo', la 'giusta causa' ...

Berlusconi : "Meno migranti in Italia? Nessun risultato dal governo" : Silvio Berlusconi prosegue la sua corsa nella campagna elettorale. Il Cavaliere ospite a Faccia a Faccia di Giovanni Minoli parla del programma del centrodestra per frenare l'emergenza immigrazione: '...

LeU - Grasso : mai governo Renzi-Berlusconi : 16.25 "Il disegno della legge elettorale è chiaro: creare le condizioni per un governo Renzi-Berlusconi, anche se ad oggi i numeri non sembrano esserci. Noi non ci stiamo".Così Grasso, leader LeU. "In questo quadro per un elettore di centrosinistra l'unico voto utile, se vuole evitare questo scenario e portare avanti i temi e i valori di Sinistra,è quello a Liberi e Uguali",incalza. "Chi vota noi vota Salvini? E'una fake news- afferma-chi ...

Grasso : 'Renzi-Berlusconi al governo? Noi non ci stiamo' : "Il disegno della legge elettorale è molto chiaro: creare le condizioni per un governo Renzi-Berlusconi, anche se ad oggi i numeri non sembrano esserci". Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali ...

Elezioni : Grasso - Renzi e Berlusconi chiedono voto utile per governo insieme : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi e Renzi chiedono il voto utile”, perchè “poi faranno il governo insieme. Anche la legge elettorale è stata concepita da queste forze per prospettare una possibilità di governo insieme”. Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di ‘Repubblica tv’. L'articolo Elezioni: Grasso, Renzi e Berlusconi chiedono voto utile per governo insieme sembra essere il primo su Meteo ...

Cottarelli con noi nel governo' . 'Via le unioni civili'. Berlusconi : due annunci e poi due smentite.. : Lo stesso ex commissario della spendig rewiev smentisce. Precisazioni anche da Mara Carfagna: 'non metteremo mai in discussione i diritti acquisiti, voleva dire che avrebbe varato una norma diversa' - ...