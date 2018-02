Il Bayern travolge il Besiktas 5-0

Bayern Monaco travolgente in Coppa di Germania : 6-0 al Paderborn : ROMA - Bayern Monaco travolgente in casa del Paderborn e semifinale di Coppa di Germania assicurata. Il 6-0 inflitto, nel match dei quarti, dai bavaresi alla formazione che milita nella terza ...

Coppa di Germania : Bayern Monaco travolgente - è semifinale : Tutto facile per i bavaresi: il 6-0 in casa del Paderborn regala la qualificazione al prossimo turno. Apre Coman, poi vanno in rete Lewandowski, Kimmich, Tolisso e due volte Robben