Il Barcellona punta il miliardo di ricavi | “Potremmo raggiungerlo prima del 2021”

Milan - idea dal Barcellona? E spunta un retroscena : 1 miliardo per il club Video : Il #Milan continua la sua scalata alle prime posizioni della classifica di Serie A [Video]. La squadra di Gattuso sta lavorando per trovare solidita' e centrare l'obiettivo stagionale che è la qualificazione alla prossima Champions League [Video]. La squadra di Ringhio è ancora in corsa su tutti i fronti ma qualora i rossoneri non riuscissero a centrare il quarto posto, la societa' sara' costretta a cedere qualche pezzo pregiato. I mancati ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Bonn i fiorettisti puntano ad un altro successo - spadiste in cerca di riscatto a Barcellona : Continua la Coppa del Mondo di Scherma e questo fine settimana è previsto un doppio appuntamento. Infatti i fiorettisti saranno impegnati a Bonn (Germania), mentre le spadiste gareggeranno a Barcellona (Spagna). Andiamo quindi ad analizzare le prospettive degli azzurri per queste tappe. Partiamo dal fioretto, dove l’Italia è reduce dalla straordinaria tripletta di Parigi e in Germania cercherà di confermarsi ulteriormente ai vertici. I ...

GOMEZ AL LIVERPOOL? / Calciomercato - i Reds puntano sul Papu dopo aver ceduto Coutinho al Barcellona : GOMEZ al LIVERPOOL? Calciomercato news, i Reds di Jurgen Klopp puntano al Papu dell'Atalanta per provare ad andare a sostituire Philippe Coutinho ceduto pochi giorni fa al Barcellona.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 19:17:00 GMT)

Real Madrid-Barcellona - orario d’inizio e come guardare il match in tv e Diretta Streaming. Appuntamento a pranzo! : Il Clasico è alle porte, le emozioni di Real Madrid-Barcellona sono pronte a travolgerci nella giornata di sabato 23 dicembre: tutti gli appassionati del grande calcio troveranno una partita spettacolare sotto l’albero, un match da gustarsi in poltrona alla vigilia delle feste e come antipasto di Juventus-Roma in programma in serata. Al Santiago Bernabeu andrà in scena la classica sfida tra le due corazzate spagnole, il testa a testa ...