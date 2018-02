Il 23 febbraio in edicola la prima uscita del nuovo Corriere Innovazione

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio : Un dossier raccolto dalla stessa fonte che ha smascherato “don Euro” nel programma delle “Iene” : Napoli Fanghi tossici da far sparire: Gomorra non finisce mai Rifiuti – Dieci anni dopo il film le ecoballe sono ancora in Campania. L’infiltrato di Fanpage promette 50 mila euro di tangente per appalti urgenti in affidamento diretto di Vincenzo Iurillo L’Italia a testa in giù di Marco Travaglio Per capire come vanno le cose nel Paese di Sottosopra, bisogna mettersi a testa in giù e guardare su. Altrimenti si rischia di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 febbraio : Family scandalo – L’incontro tra l’ex boss e il n : Fanpage.it A colloquio con l’ex boss: “Io sono qui per la Regione” Il video del presidente della Sma Campania Biagio Iacolare che “tratta” per i fanghi tossici da smaltire: una borsa con 25 mila euro di Vincenzo Iurillo Istruzioni per il voto di Marco Travaglio Lo sanno tutti, perché chi comanda nell’ombra ha già deciso così, ma nessuno lo dice: la sera del 4 marzo i maggiori partiti che hanno sgovernato l’Italia negli ultimi 24 anni, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 febbraio : Dopo i quattro candidati “esclusi” dai 5Stelle perchè scoperti nella massoneria - i vertici delle due maggiori “obbedienze” italiane raccontano le presenze degli affiliati nei partiti : Grembiulini “In lista anche altri massoni con il Pd e il centrodestra” I dem hanno abolito l’incompatibilità nel 2010. Le rivelazioni di Bisi, gran maestro del Goi: “I governatori renziani ci ringraziano” di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il selezionatore. “Noi facciamo una selezione prima, a noi non succede come a M5S, di avere sorprese Dopo” (Matteo Richetti, portavoce del Pd, Dimartedì, La7, 13.2). I ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 febbraio : I due colossi farmaceutici sono riusciti a imporre per anni al servizio sanitario nazionale il costoso Lucentis invece dell’economico Avastin - efficaci allo stesso modo contro la maculopatia : Lo scandalo Lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 Il cartello Roche-Novartis – Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti di Antonio Massari e Valeria Pacelli Scene da un manicomio di Marco Travaglio C’è un virus, in questa campagna elettorale, che ottenebra le menti dei politici (come se ne avessero bisogno) e contagia anche quelle di chi politico ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 febbraio : CORRUZIONE – È indagato il figlio assessore Pd : L’inchiesta “Il 15% per te e De Luca jr.” E il commercialista dice sì Il nuovo video – Fanpage ha ripreso l’ex boss con Roberto, parlano di appalti della Regione guidata dal padre. In sua assenza arriva l’offerta della tangente di Vincenzo Iurillo Uguale sarà lei di Marco Travaglio Anche se i sondaggi al momento non rilevano smottamenti, può darsi che alla fine i 5Stelle perdano voti per colpa dei 7-8 traditori che non hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 febbraio : Mentre nelle liste M5S si scoprono altri 2 candidati massoni - in Campania scoppia la bomba della corruzione sui rifiuti : Napoli Monnezza e corruzione De Luca jr. e Fdi nei guai L’inchiesta “coperta” di Fanpage finisce in procura. Indagato il figlio del presidente di Vincenzo IurilloNapoli Il Sarchiapone di Marco Travaglio Quando B. firmò il primo “Contratto con gli italiani” (peraltro ignari di tutto) sulla scrivania in noce di Bruno Vespa, nel maggio del 2001, Roberto Benigni disse a Enzo Biagi che la scena era più divertente del Sarchiapone di Walter ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 febbraio : La solita gag. L’ex Cavaliere ricicla lo spot del maggio 2001 a “Porta a Porta” : Su Rai1 B. ricicla pure il contratto con gli italiani dal fido Vespa Ritorno al passato – Berlusconi torna a sedersi alla scrivania di legno di “Porta a Porta” e ripete il colpo di teatro: “Disoccupazione sotto la media europea” di Luciano Cerasa Il Gasparri di Renzi di Marco Travaglio Confesso che Matteo Richetti mi sta simpatico. Quando lo incontravo nei dibattiti televisivi, mi era sempre sembrato uno dei pochissimi renziani ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 febbraio : Renzi dà del Craxi a Di Maio - ma ha più inquisiti di B : Il caso Il pulpito di Renzi: un Pd da record con 27 indagati L’ex rottamatore è attento ai 5Stelle ma dimentica i suoi guai. I candidati inquisiti, la Consip, le banche, la rete di Buzzi di Marco Franchi Il sorpasso di Marco Travaglio Ieri facevo i conti degli inquisiti nelle liste e ho scoperto un Fatto davvero avvincente: il Pd ha superato Forza Italia. Se c’era una certezza, fino alle scorse elezioni del 2013, era che il Pd, per quanti ...

Rassegna stampa : i giornali salernitani in edicola martedì 13 febbraio - Salernonotizie.it : Scompare lo storico che elevò il meridionalismo a scienza. La lirica. A Santa Maria de Lama i concerti del "Martucci" I box in alto: Laboratori analisi in crisi. È shopping. In campo i grandi gruppi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 febbraio : Bollo auto e orari di lavoro : così decidono 10 milioni di indecisi : Numeri – Decisivi nel 2013, 2014 e al referendum 10 milioni di indecisi: ma su tasse e reddito non credono ai partiti Il sondaggio – Possono spostare last minute il 5% dei voti. Credibilità M5S al 19,3%, FI al 17,1 e Pd al 13,4 di Antonio Noto* Il vizio della memoria di Marco Travaglio Aveva ragione Gherardo Colombo: la memoria è un vizio. Perché, al contrario del potere secondo Andreotti, logora chi ce l’ha. Chi non ce l’ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 febbraio : Il Vaticano si tiene i soldi sporchi. La Santa Sede contraddice ancora le richieste del Papa : Denaro santo Il Vaticano ignora l’Italia e si tiene i soldi “sporchi” Senza risposta due rogatorie italiane per recuperare oltre un milione di euro della bancarotta del costruttore Angelo Proietti di Valeria Pacelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Miracoli. “Ogni mattina obbligo mio marito Maurizio a prendere due compresse di vitamina C” (Armina Gasparri, moglie del deputato di Forza Italia, il Giornale, citato da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 febbraio : L’appalto da 6 milioni con Poste che ingrassa la società dei Renzi : La svolta Il mega-appalto di Pagine gialle che ha Fatto la fortuna dei Renzi In un anno 5-6 milioni di euro alla società – Nel 2016 la Eventi6 (4 dipendenti) ha vinto L’appalto per la consegna del 60% degli elenchi di Daniele Martini Onesto? Peggio per te di Marco Travaglio Leggendo le cronache politiche dei giornaloni, torna in mente una cosa che ripete spesso Massimo Fini. E cioè che i 5Stelle, da quando sono nati, si trovano di ...

Rassegna stampa : i giornali salernitani in edicola sabato 10 febbraio - Salernonotizie.it : Alfieri e De Luca: economia edile, una ricetta fiscale I cattolici. «Welfare e occupazione, impegni precisi» La foto notizia: La Dea bendata a Portanovaa. 2 euro e ne vince 500mila. A centro pagina: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 febbraio : Depistaggio Eni - la Procura indaga sull’ad Descalzi : Il caso Depistaggio Eni, ora i pm indagano sull’ad Descalzi Milano – La Procura vuole capire quanto sapeva delle mosse del suo capo dell’ufficio legale, da lui incaricato di attaccare i nemici Zingales e Litvack di Antonio Massari Salvate il soldato Rosato di Marco Travaglio Lo dicevo che prima o poi, per Ettore Rosato, ci sarebbe voluta la scorta. Non per difenderlo dai terroristi, ma dai pidini. Più le elezioni si avvicinano, più ...