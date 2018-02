I terroristi di Boko Haram rapiscono 111 studentesse in Nigeria Ritorna l' incubo dei

huffingtonpost

: RT @Roby_Giordano: Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata il 19/2 dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta Bbc citand… - Ateoman2009 : RT @Roby_Giordano: Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata il 19/2 dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta Bbc citand… - Roby_Giordano : Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata il 19/2 dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta Bbc c… - mazzettam : RT @EzioSavasta: #Nigeria - Riabilitazione per 475 #BokoHaram degli oltre 1.000 imputati al primo processo ai terroristi. -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Iislamicini, legati all'Isis, hanno rapito 111da un liceo a Dapchi nello Stato di Yope. Lo riferisce la polizia fornendo le cifre ufficiali. Un portavoce ha precisato che 815 bambine e ragazze "sono tornate" nello studentato, sul totale di 926 allieve, mentre le altre restano "scomparse" e "nessun caso di sequestro è per ora stato stabilito".Per il più popoloso Paese africano si tratta, seppur in versione ridotta, di un deja vu del sequestro di massa della Chibok School, quando nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 2014 sempre i jihadistini sequestrarono 276.Dapchi si trova a 275 km da Chibok. Dal 2014 il grosso delle ragazze di Chibook venne ritrovata e liberata, ma ancora 112 sono in mano a