I progetti dell' Aido illustrati al vescovo di Casale | Gianni Sacchi

Energia : ENEA firma accordo con società non profit Fratello Sole per progetti nel campo della lotta alla povertà energetica : I presidenti di ENEA Federico Testa e della società non profit Fratello Sole Fabio Gerosa hanno siglato un protocollo d’intesa della durata di 5 anni per il contrasto alla povertà energetica, attraverso azioni di trasferimento tecnologico e progetti di efficientamento su vasta scala nelle strutture che assistono persone svantaggiate. “Per l’ENEA questo accordo è di particolare valenza, perché si propone di lottare contro un dramma che ...

Parma Capitale della Cultura 2020/ Pizzarotti : “32 progetti e 4 ‘pilastri’ per il futuro della città” : Parma Capitale della Cultura 2020: la scelta del Ministero dei Beni Culturali e la proclamazione del Ministro Franceschini al sindaco Pizzarotti. "Premiata alleanza pubblico-privato"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:45:00 GMT)

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020/ I progetti ‘bipartisan’ di Pizzarotti : “un cambio di passo della politica” : PARMA CAPITALE della CULTURA 2020: la scelta del Ministero dei Beni CULTURAli e la proclamazione del Ministro Franceschini al sindaco Pizzarotti. "Premiata alleanza pubblico-privato"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Catena della Solidarietà : creato fondo a sostegno nuovi progetti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

'Aperitivi delle idee' - ogni mese un appuntamento per stimolare nuove idee e progetti : ... resi piacevoli da un aperitivo, con esponenti del mondo dell'imprenditoria, dell'arte, della scienza, locali e non. Lo facciamo al calar della sera, quando ci si prepara a rilassarsi e anche ad ...

I Sindaci del "Patto per il Nord Ovest Milano" si confrontano con Fondazione Triulza per attivare progetti e sinergie in vista dello ... : ... tra cui anche Fondazione Triulza, hanno saputo dimostrare concretezza e grandi capacità nella definizione del masterplan per far sorgere in quest'area un Parco della Scienza, della Conoscenza e dell'...

Quali sono i migliori progetti di design dell’anno : Scelti dal design Museum di Londra: un nuovo museo, un inchiostro e una carrozzina per andare in giro ovunque The post Quali sono i migliori progetti di design dell’anno appeared first on Il Post.

Via della Seta - progetti per 1000 mld : GENOVA, 24 GEN - Sessanta paesi coinvolti e 900 progetti di nuove infrastrutture, per quasi 1.000 miliardi di investimenti: sono i numeri della One Belt One Road, la nuova Via della Seta, che Zhang ...

Universiadi 2019 - pronti i progetti esecutivi dello stadio Collana : pronti i progetti esecutivi dello stadio Arturo Collana. Chiuso dal 25 gennaio 2016, affidato all'Agenzia regionale Universiadi, istituita per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie ...

Foligno - ex zuccherificio - appello per il 'Parco della Scienza' Gli organizzatori della Festa di Scienza e Filosofia sollecitano Comune e Coop e lanciano nuovi progetti : I risultati della ricerca verranno poi presentati ad aprile, durante Festa di Scienza e Filosofia. MINGARELLI "Quello che proponiamo alla città oggi ha detto il direttore Pierluigi Mingarelli è solo ...

IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ/ Dalla foto hot ai progetti futuri - le confessioni dell’ex ciclista : IGNAZIO MOSER e CECILIA RODRIGUEZ, amore a gonfie vele per la coppia: l'ex ciclista confessa la verità sulla foto hot e rivela i suoi progetti futuri con la fidanzata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:25:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : bando da 6 - 7 milioni per progetti di rilancio delle zone colpite : Le donazioni di lavoratori e aziende per i terremoti del Centro Italia ammontano a 6,7 milioni di euro: il fondo verrà messo a bando nei prossimi mesi per attivare progetti con l’obiettivo di sostenere e rilanciare iniziative pubbliche, associative e imprenditoriali utili alla ripresa dell’economia e al miglioramento dei servizi alle persone nelle zone colpite dai terremoti: lo spiegano in una nota congiunta, i sindacati Cgil, Cisl, ...

Sport Equestri : il bilancio e i progetti della federazione - : Da pochi giorni, infatti, è stato presentato e approvato in via definitiva dal CONI il primo dei quattro libri che andranno a comporre il testo unico della federazione Italiana Sport Equestri: la ...

Un revival di Lost nei progetti di ABC? Parla la presidente della rete Channing Dungey : Da quando la serie si concluse col drammatico ma eccellente finale, non certo amato da tutti, l'idea di un revival di Lost torna ciclicamente sulle cronache specializzate, ma senza mai avere un fondamento concreto. Anche stavolta, al TCA Winter Press Tour 2018 durante la giornata della ABC, l'argomento è spuntato fuori, puntuale come ogni anno. La presidente di ABC Entertainment Group sembra intenzionata a non alimentare rumors su un ...