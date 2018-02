I più felici? Quelli che vincono il bronzo Lo dice la scienza

Sperimentazione - animali più felici significano una scienza migliore? : L'ambiente influenza il benessere degli animali e l'esito della Sperimentazione animale. Ignorarlo non è possibile. Come tenerne conto?

Sperimentazione - animali più felici significano una scienza migliore? : (Foto: Maggie Bartlett, NHGRI via Wikimedia Commons) Pochi temi nella scienza hanno scaturito accesi dibattiti come la Sperimentazione animale. A rinvigorirlo nei giorni scorsi anche la pubblicazione sulla rivista Science di un articolo in cui ci si chiede sostanzialmente se animali felici non siano meglio per la scienza. Il tema è di quelli caldi e ha a che fare con il benessere degli animali, ma non solo. O meglio non unicamente con il ...

Per aiutare la ricerca bisogna rendere gli animali da laboratorio più felici? : Sempre più ricercatori pensano che animali che vivono senza stimoli portino a risultati meno affidabili The post Per aiutare la ricerca bisogna rendere gli animali da laboratorio più felici? appeared first on Il Post.

Lavorare meno per essere più felici : ... nonché il rallentamento economico , e la crescente diseguaglianza, , sono tutti fattori importanti nella crescita dell'alienazione politica e di una varietà di atteggiamenti destrorsi, ivi compresi ...

“I soldi danno la felicità” - una ricerca stabilisce il reddito che rende la vita più bella : In un’epoca in cui il corso più seguito di Yale è quello sulla felicità, stupisce la notizia che una ricerca ha stabilito la cifra esatta aiuterebbe a sentirsi contenti smentendo il proverbio che i soldi non danno la felicità. Secondo uno studio della Purdue University americana c’è una somma ottimale – riporta l’AdnKronos Salute – per raggiungere questo obiettivo, che naturalmente varia nel mondo. Ma il reddito ...

Cosa insegneranno mai a Yale a chi frequenta il corso sulla felicità - per la cronaca : il più seguito nella storia dell'Ateneo - ? : 'Parto dal funzionamento del cervello svelando le tecniche di comportamento che secondo la scienza aiutano a fare scelte migliori e dunque a essere un po' più felici ', ha spiegato l'insegnante. Un ...

IL CASO/ Corso di felicità - la più grande 'fame' umana contagia anche Yale : 'Psychology and the Good Life' è il titolo di un Corso che ha battuto ogni record di iscrizione nella prestigiosa università di Yale. RIRO MANISCALCO.

"Psychology and the Good Life" è il titolo di un Corso che ha battuto ogni record di iscrizione nella prestigiosa università di Yale. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Le donne sono più felici con uomini meno attraenti di loro : lo dice la scienza : A tutte sarà capitato di dire ad una amica che il suo ragazzo non è poi così bello e che, rispetto a lei, è più brutto: beh, secondo una ricerca questo potrebbe renderla più felice! Lo studio Secondo uno studio condotto dall'Università dello Stato della Florida, è stato dimostrato che le donne più felici sono quelle con un partner oggettivamente meno attraente. La ricerca è stata condotta da una dottoranda in psicologia con l'aiuto di un ...

Ragazzi che passano meno tempo online sono più felici : L'università della Georgia negli ultimi 5 anni ha studiato gli effetti dei device connessi al Web sulla psiche di Ragazzi fra i 13 e i 18 anni

Adolescenti - passare molto tempo sullo smartphone non li rende più felici : ... 16 e 18 anni), sottoponendo ai ragazzi domande sul tempo passato su cellulari, tablet e computer, sulla qualità e quantità delle loro interazioni sociali (quelle nel mondo reale) , e sulla loro ...

Condizioni di vita - per Istat gli italiani erano più felici nel 2016. Ma sale la soddisfazione per situazione economica : La soddisfazione dei cittadini italiani per la vita “non mostra ulteriori segni di crescita” da fine 2016. Ma il giudizio sulla propria situazione economica continua a migliorare, come fa ininterrottamente dal 2013. Anche se scende dal 58,8% del 2016 al 57,3 per cento la quota di famiglie che valuta adeguate le proprie risorse economiche. Ai livelli più alti rimane comunque la valutazione sulle relazioni familiari, con 9 persone 10 ...