Hyundai Kite - La dune buggy dello Ied al Salone di Ginevra

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Questanno, il quindicesimo consecutivo aldi, lIstituto Europeo di Design presenta una reinterpretazione del, una concept ispirata a praticità e divertimento e progettata per la. Si chiamaed è il risultato del progetto di tesi del gruppo internazionale di giovani designer del Master biennale in Transportation DesignIED di Torino, finalizzato seguendo i processi come in un vero Centro stile di una casa automobilistica.Dalla sabbia all'acqua. Il punto di partenza è stato lo storico, icona degli anni Sessanta e Settanta che ha interpretato il sogno di libertà, di divertimento e di off-road non impegnativo, ma che ha anche avuto applicazioni in campo militare e professionale. La, in realtà, racchiude due veicoli in uno: il, infatti, diventa anche un jet-ski monoposto, avvicinando i tre elementi terra, ...