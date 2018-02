Ha 20 anni lo studio che diffuse la bufala sul legame tra autismo e vaccini

MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne - torna in studio con le prove della sua "innocenza" : Gianni e Nicolò dubbiosi : Al trono classico di Uomini e Donne, MARTA PASQUALATO prova convincere il tronista Nicolò Brigante della sua buona fede. Ma il siciliano continua ad avere dei dubbi...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Ictus - lo studio : maggiore incidenza sulle donne - attenzione a chi va in menopausa prima dei 45 anni : Una ricerca effettuata dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston e pubblicata sulla rivista scientifica Stroke, evidenza come gli Ictus tendano a colpire maggiormente le donne e ad avere un alto tasso di mortalità proprio nella popolazione femminile. Leggi anche: Infarto, quel cibo

Marvel Studios - dieci anni di film : da Iron Man a Black Panther : Il Marvel Cinematic Universe festeggia dieci anni. Il primo film nato dalla costola dei Marvel Studios è stato Iron Man , uscito in sala nel 2008. Robert Downey Jr. è stato il protagonista della prima ...

“Nicolò e Marta…”. Uomini e Donne - prima la segnalazione poi lo scoop. E chi ha già saputo - non l’ha presa bene : cosa succederà dopo ‘il caso’ sollevato da Gianni Sperti in studio : A Uomini e Donne non si può mai stare tranquilli. Il colpo di scena, o meglio la segnalazione, è sempre dietro l’angolo. E stavolta è caduta nella rete una delle corteggiatrici preferite di Nicolò Brigante, il tronista che con Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro è in cerca dell’amore vero nel programma di Maria De Filippi. Ha subito un duro colpo Nicolò, siciliano di 23 anni. Probabilmente non si aspettava una ...

Cosa ha provocato realmente l’estinzione dei ¾ della vita sulla Terra 66 milioni di anni fa? Un nuovo studio suggerisce altre cause oltre l’asteroide : L’enorme asteroide che ha eliminato i dinosauri potrebbe aver attivato una catena di eruzioni vulcaniche cataclismiche sulla Terra e in mare, secondo un nuovo studio dell’University of Minnesota che divide ancora gli scienziati. Circa 66 milioni di anni fa, un asteroide di circa 10 km si è schiantato sulla Terra, creando il cratere di Chicxulub nello Yucatan, provocando un caos letale. Particelle incandescenti piovevano dal cielo, provocando ...

Wild Side Basketball n. 19 - parte I : in studio Giovanni Cocco - giocatore de La Contea Montorso : Oltre alle repliche in streaming , clicca qui per palinsesto , puoi vedere l'intera puntata qui oppure sulle App VicenzaPiùTv. Oggi "estraiamo", come al solito anche lla prima delle singole sezioni ...

Nuovo studio sulle e-cig : Possibili danni al dna : Malattie cardiache, tumori e danni al dna. Sarebbero queste le patologie provocate dalle sigarette elettroniche secondo una ricerca condotta sui topi dall'università di New York e pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences. Di fatto lo studio ha analizzato le reazioni del Dna dopo l'esposizione delle cellule a nicotina e nnk. Lo stesso studio successivamente è stato testato anche sulle cellule umane. Proprio queste, ...

Due anni fa scompariva Giulio Regeni - la Statale di Milano gli intitola una borsa di studio : Istituita per un dottorato di ricerca in area politico sociale, l'ambito di interesse del giovane ricercatore triestino, torturato e ucciso in Egitto

TINA CIPOLLARI VS PAOLO CRIVELLIN/ Lite in studio - il tronista sbotta : "Stai appollaiata lì da 10 anni!" : Si scalda l'atmosfera nello studio di Uomini e Donne. Davanti all'indecisione di PAOLO CRIVELLIN, TINA CIPOLLARI accusa il tronista di fare "business". (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:30:00 GMT)

Il Platino di Enrico Nigiotti ad Amici di Maria De Filippi (video) : in studio 8 anni dopo l’eliminazione per amore : Il ritorno di Enrico Nigiotti ad Amici di Maria De Filippi nella puntata del 13 gennaio, ad otto anni dall'edizione in cui è stato concorrente del talent di Canale5, ha il sapore della rivincita personale per il cantautore livornese, che all'epoca si autoeliminò dalla gara ad un passo dalla finale. Era il 2010 (l'edizione vinta da Emma Marrone) e Nigiotti, finito in sfida con l'amata Elena D'Amario, preferì rinunciare a proseguire il percorso ...

Pensioni 2018 : Quota100 - uscita a 58 anni - ipotesi allo studio del centrodestra Video : Sgravi fiscali, riduzione della burocrazia, più sicurezza per tutti, controllo dell'immigrazione, introduzione della flat tax, più flessibilita' in uscita e abolizione della precedente Riforma Fornero; sono questi i punti cardine sui quali il centrodestra starebbe lavorando in vista delle prossime elezioni politiche. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]avrebbe gia' un nuovo ...

Lo studio : mangiare pomodori riduce i danni ai polmoni causati dal fumo : mangiare pomodori freschi fa recuperare i danni ai polmoni causati dal fumo. Quindi, un'insalata può essere una valida soluzione per avere gli effetti migliori. È quanto emerge da uno studio ...

Ciclismo - Caso Froome - il Team Sky si gioca l'asso : uno studio scientifico può evitare la squalifica del britannico : Secondo uno studio visionato dalla Gazzetta dello Sport, su 18 uomini e 14 donne che hanno inalato le dosi consentite del salbutamolo a 35 gradi col 40% di umidità, ben 20 su 32 persone (il 62,5%) ...