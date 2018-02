Grande Fratello Nip Data di inizio | tornano i vecchi concorrenti | chi ci sarà?

In arrivo il Grande Fratello Nip : ecco tutte le novità del reality : Sta per iniziare la nuova edizione del Grande Fratello nella versione non vip e in rete circolano già alcune anticipazioni. Come è noto, il Grande Fratello partirà dopo l ' Isola dei Famosi , il 16 ...

Grande Fratello NIP/ La nuova edizione al via ad Aprile tra Amici 17 e Scommettiamo Che? : Il GRANDE FRATELLO Nip torna il 16 Aprile su canale 5: i castin per la ricerca dei concorrenti sono ufficialmente aperti. Chi sarà la conduttrice e l'erede di Federica Lepanto?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Al Grande Fratello Nip tornano gli ex inquilini : Il Grande Fratello Nip "Non important person" torna su Canale5. I vertici dell'azienda hanno deciso di rilanciare il reality anche nella versione originale, quella degli sconosciuti. I casting sono ...

Grande Fratello 2018 - concorrenti per metà scelti dalle passate edizioni : Grande Fratello versione “nip” (“not important person”), quali concorrenti ci saranno? Ecco le prime indiscrezioni. Grande Fratello 2018, quando inizia? Come è noto il GF partirà dopo L’isola dei famosi, a metà aprile, per otto prime serate su Canale 5. Grande Fratello 2018, chi lo condurrà? Chi condurrà la nuova edizione? C’è una sfida al […] L'articolo Grande Fratello 2018, concorrenti per metà scelti ...

Quando comincerà il Grande Fratello NIP? La data : Torniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana, il Grande Fratello. E' di poche ore fa, infatti, la notizia che la versione classica del padre di tutti i reality vedrà la luce molto presto nel palinsesto di Mediaset. Ma vediamo più precisamente Quando. Il Grande Fratello Era noto ormai da qualche tempo che, dopo il grandissimo successo ottenuto dalla versione vip ...

Torna il Grande Fratello dei non vip : Dopo il Grande successo delle due edizioni del Gf Vip, il Grande Fratello Torna ma nelle vesti Nip, quindi non vip. A rivelarlo è la stessa pagina Facebook del programma targata Canale 5 . Il Grande ...

Grande Fratello NIP/ Casting e data di inizio : al via la ricerca dei concorrenti : Il GRANDE FRATELLO Nip torna ad aprile: i Casting sono ancora aperti, come fare a parteciparvi? Dubbi ancora sul nome della conduttrice: sarà Belen Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:32:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018 quante puntate sono e quando inizia? Arriva la conferma : Terminata L'Isola dei Famosi, prenderà il via l'attesissimo Grande Fratello NIP 2018: quando inizierà? Dopo la fortunata edizione animata dai VIP, assisteremo molto presto (si tratta di una manciata di mesi) a quella dei meno - o per niente - famosi, che potrebbero riportare alla ribalta un format che non convinceva più. E gli ascolti avevano confermato un sempre meno interesse per l'edizione NIP del GF. Adesso, considerato il Grande ...

“Ecco quando andrà in onda”. Parte il Grande Fratello Nip. Tante novità per la versione ‘senza famosi’. Il reality per eccellenza è alla sua 15esima edizione : Il Grande Fratello torna in televisione. La nuova edizione della versione nip, ovvero normal important people, senza personaggi famosi, tornerà nelle case degli italiani dopo due anni di assenza dagli schermi. Nel 2015, da giovedì 24 settembre al 10 dicembre, per una durata di 78 giorni, era andata in onda quattordicesima edizione del reality show, condotta per il nono anno da Alessia Marcuzzi. Ad aggiudicarsi la vittoria era stata ...

Grande Fratello senza Vip torna in tv : svelata la data d’inizio : Quando inizia il Grande Fratello 2018? La data d’inizio Il Grande Fratello torna in tv! L’edizione classica del reality show – quella senza personaggi famosi – ricomincia su Canale 5 il prossimo aprile. Più precisamente lunedì 16 aprile, come rivelato da Trash Italiano che ha ripreso alcuni listini di Publitalia. Dunque Mediaset ha preso la […] L'articolo Grande Fratello senza Vip torna in tv: svelata la data ...

Grande Fratello 15 anticipazioni : svelata la data di partenza : Grande Fratello: confermata l’edizione NIP Il Grande Fratello è stato in assoluto il primo reality show a sbarcare sul piccolo schermo e, nonostante da qualche anno fosse in standby, Mediaset ha deciso di provare a rilanciare il programma. Il motivo? Il merito è da ritrovare nell’edizione VIP della trasmissione, che nelle due edizioni trasmesse ha collezionato veri e propri ascolti record. Nonostante l’identità della padrona di ...

Mary e Giovanni del Grande Fratello : lui ha già un’altra fidanzata : Mary e Giovanni del Grande Fratello si sono lasciati: chi è la nuova fidanzata di Angiolini È ufficialmente finita la relazione tra Mary Falconieri e Giovanni Angiolini del Grande Fratello. A due anni dal primo incontro nella Casa di Cinecittà, la coppia ha annunciato la rottura lo scorso dicembre. E a quanto pare il dottore […] L'articolo Mary e Giovanni del Grande Fratello: lui ha già un’altra fidanzata proviene da Gossip e Tv.

“Un posto sul trono…”. Uomini e donne - la notizia è succulenta : sembra che Maria abbia fatto di tutto per averlo su quella ‘sedia’ ma che lui - troppo confuso dalla celebrità post Grande Fratello (Vip) - abbia detto di no. Ora - però - è pentito della risposta troppo istintiva e vorrebbe tornare sui suoi passi… Troppo tardi? : Il Grande Fratello Vip è finito da qualche mese ma i vip che hanno partecipato stanno ancora cavalcando l’onda delle ospitate. Anche Jeremias Rodriguez che, di recente, è stato ospite della rubrica online Raccontami su 361 Magazine, di Elenoire Casalegno, è tornato a parlare della sua esperienza del reality. E anche del dopo. “Al giudizio della gente – ha fatto sapere Jeremias Rodriguez – mi sono abituato ma non posso dire che non fa ...

Jeremias Rodriguez : al Grande Fratello? “Non posso dire di non aver finto” : Jeremias Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip: “Non posso dire di non aver finto niente perchè tutti lì dentro hanno finto qualcosa” Jeremias Rodriguez è stato sicuramente uno dei personaggi più controversi del Grande Fratello Vip. I suoi modi di fare e il carattere forte non sempre sono stati condivisi dal pubblico che da Casa seguiva […] L'articolo Jeremias Rodriguez: al Grande Fratello? “Non posso dire di non aver ...