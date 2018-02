Governo 5 stelle | si rafforza il ' fronte interno' Spunta l' ipotesi Damiano Tommasi | di

Governo a 5 stelle - si rafforza il fronte interno. Spunta l'ipotesi Damiano Tommasi : Un vento gelido spazza Roma, mentre Luigi Di Maio è asserragliato con lo staff al gran completo al primo piano del suo comitato elettorale, in una brutta palazzina ocra a due passi dall'ambasciata americana e dalla dolcissima via Veneto.Sono ore febbrili per il Movimento 5 stelle e per il suo leader. In ballo c'è la definizione della squadra di Governo, e la promessa di annunciarla prima delle elezioni. Momenti ingarbugliati, nei ...

Di Maio - fiducioso di formare un Governo 5 Stelle - sferra una stilettata alla Lega : Andare al governo significa anche che se avremo la maggioranza assoluta governeremo soli; se no, consapevoli di essere la prima forza politica, non lasceremo l' Italia nel caos creato da questa legge ...

Gentiloni : 'Impossibile Governo dei 5 Stelle' : L'altro grande terreno su cui si svolge la polemica politica è l'applicazione della "flat tax", la tassa fissa al 23% che dovrebbe disincentivare l'evasione e restituire crescita economia al nostro ...

Di Maio presenta il programma di Governo del Movimento 5 Stelle : Il candidato leader del M5S Luigi Di Maio ha presentato, al Villaggio Rousseau di Pescara, i 20 punti del programma di governo. Tra le proposte il reddito e la pensione di cittadinanza, la riduzione ...

Bersani : 'Parlare con i 5 stelle è un dovere - fare un Governo è tutto un altro film' : 'Parlare con i 5 stelle è un dovere, fare una alleanza di governo è tutto un altro film'. Lo ha ribadito Pier Luigi Bersani, uno dei leader di Liberi e Uguali, a Radio Capital. 'È chiaro che se Di ...

Gentiloni gela i Cinque Stelle : "Un loro Governo è impossibile - non hanno i numeri" : Coi toni miti che lo contraddistinguono, il premier Paolo Gentiloni "gela" il Movimento 5 Stelle. "Penso che il rispetto agli elettori del Cinque Stelle sia dovuto. Ma penso anche che la possibilità che il...

Il volantino elettorale con il piano di Governo del Movimento 5 Stelle Video : È arrivato il momento della verita': al Viminale sono stati depositati 103 simboli da 98 partiti e movimenti politici. [Video] È tutto pronto, almeno dal punto di vista logistico, per le #Elezioni politiche del 4 marzo. Ad arrivare per ultimo alla consegna del materia è stato “Italia dei diritti”, mentre resta fuori un altro simbolo “non depositato” al Ministero degli Interno. Il tempo limite era oggi alle 16:00 del 21 gennaio. Ci sono dunque i ...

Silvio Berlusconi : 'Se vincono i 5 Stelle otto giudici al Governo e Davigo premier' : Sappiamo che non lo farà mai. Poteva da anni e anni essere nel ritiro dorato di Antigua, ai Caraibi. E, invece, Silvio Berluscon i è ancora qui che lotta e lavora come sempre nel 'Paese che ama'. Ma, ...

Grasso : "Un Governo assieme a dem e Movimento 5 Stelle? Saremo responsabili - dipenderà dai programmi" : ... a cominciare dagli effetti di una legge elettorale unica al mondo e il mio non è un complimento. Guardare genericamente al futuro non appartiene al mio pragmatismo e dopo il voto voglio vedere forze ...

M5S : obbligo fiducia a Governo 5 Stelle : ROMA, 30 DIC - Gli eletti del M5S sono obbligati "a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del ...

Svolta a 5 Stelle per il Governo : “Patto con il Pd senza Renzi” : A tre mesi dal voto, Luigi Di Maio fa i conti con la realtà: «Il nostro obiettivo è arrivare al 40% e governare da soli. Se no, ci assumeremo la responsabilità di governare. La sera del voto faremo un appello. Chi risponderà si siederà con noi per mettere in piedi le priorità di governo». Dal viaggio a Washington Di Maio martella sempre sullo stes...

Solo il MoVimento 5 Stelle può dare al Paese un Governo dopo le elezioni : di Luigi Di Maio Ho appena terminato un bell'incontro con le mamme venete che stanno lottando per la salute dei loro figli contro le contaminazioni da Pfas e con il nostro Capogruppo in Veneto Jacopo Berti abbiamo presentato loro le nostre proposte. Ma volevo fare assieme a voi una considerazione più generale. Gli ultimi sondaggi pubblicati ieri riportano una situazione moto chiara. Il centrosinistra è fuori dai giochi con il Pd in caduta ...