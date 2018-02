Google sta creando un' intelligenza artificiale che previene gli infarti guardando gli

Google Maps sta per aggiungere nuove informazioni sui trasporti e i cantieri stradali : Google Maps si aggiorna nuovamente, anche se come capita spesso non ci sono novità evidenti. In arrivo invece nuove informazioni sui trasporti di massa, integrazione maggiore con Uber e informazioni sui cantieri stradali. L'articolo Google Maps sta per aggiungere nuove informazioni sui trasporti e i cantieri stradali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sulla pubblicità online Google ha un'idea - furbetta - . Ma non è abbastanza : La svolta inconsueta è arrivata da Google, vale a dire il più grande distributore al mondo di pubblicità digitale. Da ieri Chrome, il browser di Google usato dal 59 per cento degli utenti internet, ...

Google toglie il tasto “vedi immagine” per contrastare il furto di foto : Gli strumenti da soli non fanno l’educazione, ma possono incentivarla. Google ha rimosso dalle sue opzioni il comando “vedi immagine”, all’interno dei risultati di ricerca: quello, in sostanza, che consentiva di visualizzare l’immagine in una finestra a parte, estrapolandola dal contesto. In quel modo, risultava irrilevante capire in che ambito fosse stata pubblicata e se fosse o meno coperta da diritti. ...

Installa La Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 : Se hai comprato lo smartphone Xiaomi Mi A1, ecco come puoi fare per migliorare in modo netto la sua Fotocamera Installando quella di Google con HDR+ Migliora la Fotocamera di Xiaomi Mi A1 Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti Android. Oggi in particolare parliamo di Xiaomi […]

L’ex capo di Samsung Bixby è stato assunto da Google : Rhee In-jong, in passato a capo anche del team di sviluppo dell'assistente virtuale Samsung Bixby, sarebbe stato assunto da Google. Ecco ciò che sappiamo L'articolo L’ex capo di Samsung Bixby è stato assunto da Google è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Maps potrebbe comunicare agli altri se la tua batteria sta per morire : (Foto: Getty Images) Google contro il panico: nel codice di Google Maps beta per Android è saltata fuori un’opzione che permetterebbe di conoscere i livelli di batteria del telefono insieme all’invio della posizione. La possibilità di condividere la propria posizione (corrente e non) è una delle funzioni più pratiche dell’app per la navigazione di The Big G. La possibilità rendere visibile una forbice sul livello di batteria ...

Google Chrome riceverà presto la stampa N-up e permetterà di risparmiare carta : Google Chrome potrebbe presto introdurre il supporto alla stampa N-up, permettendo in questo modo di risparmiare carta quando si stampano più pagine. La feature potrebbe arrivare con la versione 68 di Google Chrome. Inizialmente sarebbe attivabile tramite la pagina dei flag, in un secondo momento arriverebbe sulla versione stabile di Chrome. L'articolo Google Chrome riceverà presto la stampa N-up e permetterà di risparmiare carta è stato ...

Android e la frammentazione : Jelly Bean è stata l’ultima versione dell’OS di Google a raggiungere il 50% di market share : Un grafico ci mostra la diffusione nel corso degli anni delle varie versioni dell'OS mobile di Google, da tempo afflitto dal problema della frammentazione L'articolo Android e la frammentazione: Jelly Bean è stata l’ultima versione dell’OS di Google a raggiungere il 50% di market share è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Maps sta testando un pulsante screenshot che sostituisce quello della condivisione : Google sta conducendo un test AB su Google Maps, sostituendo il pulsante dedicato alla condivisione delle informazioni su una località con un pulsante per effettuare uno screenshot e per copiare il link, senza però facilitarne la condivisione. L'articolo Google Maps sta testando un pulsante screenshot che sostituisce quello della condivisione è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

App Google 7.21 - forse in arrivo uno smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant : L'aggiornamento alla versione 7.21 di App Google nasconde alcuno possibili novità nel codice. Si parte da un possibile smartphone Pixel con pulsante fisico dedicato a Google Assistant, passando per una migliore personalizzazione di Google Feed e altre possibili novità. L'articolo App Google 7.21, forse in arrivo uno smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La vecchia che balla con Lo Stato Sociale : a Sanremo grazie a Google : Chi è la vecchia che balla con Lo Stato Sociale e come è stata trovata dal gruppo che l’ha portata al Festival di Sanremo Inutile negarlo: la vecchia che balla con Lo Stato Sociale è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2018. La signora – che si chiama Paddy Jones – è stata scelta […] L'articolo La vecchia che balla con Lo Stato Sociale: a Sanremo grazie a Google proviene da Gossip e Tv.

Dopo il lancio su Google Pixelbook - Google Assistant si appresta a sbarcare su Chrome OS : Google Assistant, presente sul Pixelbook di Big G sin dal lancio, si appresta a fare la propria comparsa anche su Chrome OS. Nell'ultimo anno abbiamo assistito alla progressiva diffusione dell'assistente smart di Google. Il prossimo passo di questo processo di crescita sarebbe l'integrazione nativa su device Chrome OS diversi dal Pixelbook. L'articolo Dopo il lancio su Google Pixelbook, Google Assistant si appresta a sbarcare su Chrome OS è ...

Google al lavoro su un servizio simile a PlayStation Now - Google Play Games Android : Secondo le informazioni, il servizio di gaming in streaming, apparentemente conosciuto col nome in codice "Yeti" all'interno degli uffici del colosso americano, è in sviluppo da circa due anni. L'...