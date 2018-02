Google Reply è arrivata nel Play Store | ecco come funziona e download APK

Google al lavoro su Reply - un’app per portare le Smart Reply nelle app di messaggistica più comuni : Google è entusiasta della funzionalità Smart Reply che ha incluso in Google Allo, che permette di suggerire risposte contestuali all'utente, e così sta lavorando per includerla in varie altre applicazioni di messaggistica. L'articolo Google al lavoro su Reply, un’app per portare le Smart Reply nelle app di messaggistica più comuni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.