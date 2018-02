Gli ex ' Uomini e donne' snobbano la D' Urso per volere di Maria De Filippi?

Infortunio De SciGlio e Juventus nei guai : uomini contati in un momento delicato : Infortunio De Sciglio, l’ennesimo in casa Juventus di una stagione davvero disgraziata. Solo negli ultimi 3 giorni sono finiti ko anche Higuain e Bernardeschi oltre al terzino. Matuidi sta recuperando ma non è ancora la top così come Buffon, mentre Barzagli è ancora fermo ai box assieme a Cuadrado e Howedes. La situazione infortunati in casa bianconera non è certo idilliaca e c’è chi punta il dito contro Allegri che ha cattive ...

Chi sono i pornosessuali - quando “Gli Uomini cercano standard impossibili e frustranti” : Moriremo “pornosessuali”. Lo spiega l’avvocatessa inglese Ann Olivarius intervenendo con un lungo articolo sul The Telegraph. E lo fa dall’insolita prospettiva di una professionista del mondo legale che ha a che fare in tribunale con casi concreti che riguardano la porno-dipendenza soprattutto nelle giovani generazioni. “Se dovessi scegliere fra l’uno e l’altro, preferirei ogni giorno il porno al sesso vero”, è la frase emblematica di uno dei ...

News Uomini e Donne : la signora Francesca arriverà presto tra Gli over : Sono passati alcuni giorni dalla puntata di C'è posta per te andata in onda sabato 17 febbraio ma le persone non hanno ancora dimenticato una storia molto particolare. In quell'occasione una delle protagoniste assolute è stata infatti senza dubbio la signora Francesca, che ha conquistato il pubblico e ha fatto divertire i telespettatori. La storia della signora Francesca a C'è posta per te La donna di origini campane si era rivolta a Maria De ...

Uomini e Donne - lo sfogo di Nilufar suGli insulti choc ricevuti in rete : “Mi hanno detto che sono lurida. Piango per me e per le donne che scrivono queste cose” : “Mi sorprende la ferocia di queste donne, mi sorprende la superbia di riuscire a sentenziare sulle persone senza conoscerle, perché di sentenze si tratta mica di opinioni”. Inizia così lo sfogo della giovane Nilufar a Uomini e donne. La ragazza, diciannovenne partenopea di origini persiane, è la protagonista del programma di Maria De Filippi e come accade in questo format deve scegliere tra i vari corteggiatori. Durante la puntata di ...

Pubblicati i mestieri che diminuiscono la fertilità neGli Uomini e nelle donne : La sterilità è la situazione di una coppia in cui uno o entrambi i membri della stessa sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile il concepimento. Questo si verifica in caso di azoospermia, di menopausa precoce o di assenza di utero congenita. Quando si parla di infertilità, invece, si parla di una condizione momentanea che può essere risolvibile, una condizione generalmente risolvibile e legata ad alcuni fattori ...

Nilufar Addati piange a Uomini e Donne/ Video - c'è chi intanto fa polemica per le sue sopracciGlia disegnate : Momento di crisi per la tronista Nilufar Addati. Al trono classico di Uomini e Donne, la ragazza scoppierà in lacrime parlando di alcuni insulti ricevuti si social.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:12:00 GMT)

Uomini e Donne - cambia tutto per Tina Cipollari ‘tronista’. Solo per lei. Ad annunciare la novità (per la prima volta nella storia del programma) è proprio Maria De Filippi : tutti i dettaGli : Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli e l’ufficializzazione nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è pronta a voltare pagina e lo fa in modo davvero particolare. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di togliersi questi panni e di indossarsi dei nuovi: quelli di tronista (come già aveva fatto in passato). L’annuncio è stato dato direttamente in puntata, con la stessa Tina che ha spiegato ...

Nilufar Addati piange a Uomini e Donne/ Video - la tronista vittima deGli haters : "Mi hanno detto di tutto.." : Momento di crisi per la tronista Nilufar Addati. Al trono classico di Uomini e Donne, la ragazza scoppierà in lacrime parlando di alcuni insulti ricevuti si social.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - le effusioni con Nilufar e la voGlia di stare con Sara : Lorenzo Riccardi è pronto a tornare da Sara Affi Fella dopo le effusioni con Nilufar Addati? Nella nuova puntata di Uomini e donne i dubbi delle troniste e le parole del corteggiatore(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:05:00 GMT)

Sara - Nilufar e Lorenzo : azzerate tutto. Uomini e Donne - colpo di scena! Prima il corteggiamento doppio - poi la dichiarazione e infine il dietrofront - ma non è finita. I fan non hanno dubbi dopo aver visto queGli strani movimenti social : “Cosa sta succedendo al trono classico” : Uomini e Donne, che al trono classico non si può mai stare tranquilli è una certezza ormai. Lo abbiamo constatato anche nell’ultima puntata, quella che ha visto Marta Pasqualato, la corteggiatrice di Nicolò Brigante, al centro delle polemiche. Tutto per una segnalazione arrivata a Gianni Sperti sulla presunta frequentazione di Marta con tale Beppe, uno studente di Medicina che, giura lei, è solo un amico che ha voluto farle uno scherzo. ...

“L’amico di Marta ha un volto : chi è Beppe” : Uomini e Donne - svelati Gli altarini. La corteggiatrice di Nicolò Brigante torna in puntata per affrontare la segnalazione che le sta complicando la vita nel programma. Ed ecco come va a finire con il tronista : A Uomini e Donne le segnalazioni sui protagonisti hanno un certo peso. Perché mettono in dubbio la sincerità di corteggiatori o tronisti che, di solito, hanno due vie: difendersi tirando fuori le prove, magari telefonando in studio alla persona che ha sollevato il caso, oppure abbandonare il programma. Poi c’è Marta Pasqualato, la ragazza che tenta di conquistare Nicolò Brigante, il tronista che siede accanto a Mariano Catanzaro, ...

L’ex cliente di prostitute che aiuta Gli Uomini a non diventare complici della schiavitù : Seduto su una panchina davanti alla stazione torinese di Porta Nuova, Claudio Magnabosco stava piangendo. Aveva una cinquantina di anni, faceva il giornalista e lo scrittore, aveva successo ed era molto interessato alla difesa dei diritti umani, da sempre. Ma questo non gli aveva impedito di avere una vita «confusa», di diventare un cliente di prostitute. Il 20 febbraio si celebrano i 60 anni dall’approvazione della legge Merlin, che abolì la ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : Nicolò la riaccoGlierà? Il messaggio social che insospettisce... : Al trono classico di Uomini e Donne, Marta Pasqualato prova convincere il tronista Nicolò Brigante della sua buona fede. Ma il siciliano continua ad avere dei dubbi...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 13:38:00 GMT)