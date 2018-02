Giochi 2018 : Sofia Goggia oro azzurro nella discesa libera : L'italiana Sofia Goggia ha vinto la discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. L'azzurra, pettorale numero cinque, ha battuto la favorita Lindsey Vonn, statunitense arrivata terza. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel, medaglia d'argento. Fuori le altre tre italiane in gara: Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago. Ril

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...

I trend dei consumi nel 2018 - piattaforme - pagamenti e Giochi : ... l'ultimo episodio è stata l'acquisizione da parte di Walt Disney di diversi asset di 21st Century Fox, con l'obiettivo di espandere l'offerta e lanciare un servizio di streaming proprietario in ...

I trend dei consumi nel 2018 - piattaforme - pagamenti e Giochi : Jack Neele e Richard Speetjens, Portfolio Manager Robeco Global Consumer trends, spiega che per il 2018 il mercato anticipa un miglioramento dell'economia. Con i mercati emergenti che dovrebbero beneficiare delle migliorate prospettive di crescita globale, ci sono buone probabilità che possano confermare la loro crescita superiore alla media. ...

Pyeongchang 2018 : clima impossibile - piste indecenti e pubblico assente. Il disastro dei Giochi che nessuno vuole più : Gare rinviate, pubblico sparuto, percorsi modesti: le Olimpiadi di Pyeongchang 2018 sono un disastro. Per questioni economiche e geopolitiche, hanno portato i Giochi in un posto sperduto del mondo che sembra la “Barriera” del Trono di spade, più che una rinomata località sciistica: solo neve, gelo e null’altro intorno, nemmeno le montagne. Ma ormai solo i grandi colossi mondiali possono permettersi una manifestazione da oltre 10 miliardi di ...

Giochi 2018 : Curling - Italia ko con Corea : 10.16 Quinta sconfitta (in sette partite) dell'Italia, che cede 8-6 anche ai padroni di casa della Corea del Sud ai Giochi invernali di PyeonChang. Domani gli azzurri tornano in campo per le ultime due partite del girone contro Svezia e Norvegia.

Giochi 2018 : Tas conferma - russo del curling positivo a doping : Il Tribunale arbitrale dello sport , Tas, ha confermato di aver avviato la procedura nei confronti del giocatore russo di curling Alexander Krushelnytsky trovato positivo ad un controllo antidoping. La notizia è stata resa nota ...

Giochi 2018 : positivo al doping atleta russo medaglia bronzo nel curling : Il giocatore russo di curling Alexander Krushelnytsky sarebbe stato trovato positivo a tracce di meldonio. A renderlo noto il sito russo Sport-Express. Il campione B verrà aperto domani. Krushelnytsky nei giorni scorsi aveva vinto assieme alla moglie Anastasia Bryzgalova la medaglia di bronzo nel curling misto. Il meldonio è una ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Follonica - che spettacolo! Vince e passa il turno. Lodi già fuori dai Giochi - in bilico Viareggio e Forte dei Marmi : Il Follonica è la prima squadra italiana qualificata ai quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018. I toscani hanno prevalso 5-8 sul campo del La Vendéenne, scavando un solco incolmabile in classifica nel gruppo B e conquistando il pass per le gare ad eliminazione diretta con un match di anticipo e un secondo posto ormai praticamente certo alle spalle del Porto, primo con 13 punti e 4 lunghezze di vantaggio sul Follonica. Ma le buone notizie ...

Alibaba : una visione futuristica per i Giochi olimpici invernali 2018 di PyeongChang - : Appassionati di sport e atleti potranno visitare la città, recarsi agli eventi migliori, prepararsi alle condizioni atmosferiche e vivere i Giochi olimpici in nuovi modi grazie alla più recente ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’austriaco Rehrl in testa dopo il salto - Alessandro Pittin fuori dai Giochi : Alessandro Pittin non salirà sul podio nella 10 km gundersen di Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, gara che si svolge dal trampolino piccolo. Il friulano, che esattamente 8 anni fa (era il 14 febbraio) conquistava uno storico bronzo a Vancouver 2010, ha confermato tutte le sue difficoltà nel salto, atterrando ad 89 metri, per un punteggio totale di 77.4. Il 28enne di Cercivento si trova così in 38ma posizione e ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...

Giochi 2018 : bronzo a Windisch - prima medaglia italiana nel biathlon : Dominik Windisch ha conquistato il bronzo olimpico nella 10 chilometri sprint di biathlon. Si tratta della prima medaglia della spedizione azzurra ai Giochi olimpici di PyeongChang. Il biatleta altoatesino originario di Anterselva ha chiuso al terzo posto la gara vinta dal tedesco Arnd Pfeiffer davanti al ceco Michal Krcmar. Per Windisch è al secondo bronzo olimpico dopo il terzo posto conquistato a Sochi 2014 nella staffetta ...