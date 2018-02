Genoa | buone notizie per il tecnico Ballardini | le ultime

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Ilè in grande forma nel campionato di Serie A, la squadra diè reduce dall’entusiasmante successo contro l’Inter ed adesso si prepara per la giornata del massimo torneo italiano contro il Bologna, importante trasferta per avvicinarsi ancora di più all’obiettivo salvezza. Nel frattempo arrivanodall’infermeria per il, due recuperi importanti, Laxalt e Hiljemark hanno recuperato e sono a disposizione per la prossima giornata. Ancora indisponibili Giuseppe Rossi e Veloso mentre ancora out Taarabt, alle prese con problemi alla schiena. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, in tanti in scadenza: le intenzioni e Pandev può ‘spaventare’ il club L'articoloper il: lesembra essere il primo su CalcioWeb.