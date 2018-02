Gattuso - Porto pagato in anticipo : CARNAGO , VARESE, , 21 FEB - "Anche se non è il mio compito, dico che André Silva è stato pagato 2 mesi prima del previsto: il Porto è rimasto sorpreso. Si parla di tanti soldi, e questo fa capire che ...

Galliani torna a parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è torna to a parlare del Milan . L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Milan - Gattuso si coccola Calhanoglu e svela il rapporto che ha con la squadra : Dopo il confronto in Coppa Italia, Verona e Milan si affronteranno di nuovo in campionato questa volta al ‘Bentegodi’. Alla vigilia del match, il tecnico dei rossoneri, Ringhio Gattuso è intervenuto in conferenza stampa: “Sono orgoglioso di fare parte di questa gloriosa società. Sarà una partita completamente diversa da quella di coppa, giocare in quello stadio non è facile. La storia dice che per il Milan è un campo ...