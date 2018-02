Freddo | temporali e neve in arrivo da Nord a Sud

Allerta Meteo - vortice Freddo in arrivo al Centro-Sud - attesi temporali e tanta neve fino in collina; l’Inverno ingrana la marcia : 1/22 ...

Maltempo : temporali - nevicate - forti venti e pericolo 'gelicidio'. Il Freddo avvolge l'Italia : Allerta rossa in Toscana e Liguria, scuole chiuse domani in molti comuni. Nevica a Milano e sulle principali direttrici autostradali, ad Aosta mezzo metro di neve. In Campania forte vento e mare agitato fino a martedì