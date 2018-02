Forza Nuova | il dirigente pestato a Palermo condannato per botte a immigrati

Il blitz di Forza Nuova negli studi di La7 : Una trentina di attivisti hanno fatto irruzione durante la registrazione: 'Antifascisti legittimati a fare violenze'. Ma Floris li ferma: 'Non pote stare qui'. Poi l'intervento della polizia

Blitz di Forza Nuova a La7 - 'volevano bloccare diMartedì' : Roma, 21 feb. , askanews, Un gruppo di attivisti di Forza Nuova ha tentato, verso le 23,30 di ieri, un'irruzione negli studi televisivi di La7 in via Tiburtina a Roma, dove stava andando in onda la ...

Militante di Forza Nuova pestato in strada - i centri sociali : "Solidali verso gli autori" : I centri sociali di Palermo entrano a "gamba tesa" sulla vicenda del pestaggio ai danni di Massimo Ursino, il...

Blitz di Forza Nuova negli studi di La7 : "Volevano interrompere DiMartedì - bloccati da Floris". Salerno : inaccettabile : Non bastasse l'aggressione in strada ai danni di un loro dirigente, è arrivato anche il Blitz in uno studio televisivo. Si parla ancora di Forza Nuova, stavolta per una irruzione negli...

Palermo : Sinistra Comune condanna aggressione Ursino - no a comizio Forza Nuova : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "La presenza di Forza Nuova e del suo leader non è gradita alla città di Palermo. Sosteniamo l’appello lanciato da numerose associazioni palermitane che chiedono al prefetto, al questore e al sindaco di impedire la manifestazione di propaganda fascista prevista il 24 f

Forza Nuova irrompe a Di Martedì. Interviene Floris : Alcuni attivisti sono entrati negli studi tv di La7 per interagire col programma. Il conduttore: "Non mandiamo in onda chi si presenta in quel modo"

Blitz di Forza Nuova a La7/ DiMartedì - video : irruzione in diretta degli attivisti di estrema destra : Blitz di Forza Nuova a La7, DiMartedì, video: irruzione in diretta degli attivisti di estrema destra. Un gruppo di persone è entrata negli studi romani del noto canale televisivo(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:35:00 GMT)

Dirigente di Forza Nuova aggredito a Palermo - 6 in questura| : Massimo Ursino è stato accerchiato in via Dante da 6 persone col volto coperto: secondo testimoni c’era anche una ragazza che riprendeva l’aggressione

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - vertice in Procura : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - vertice in Procura, a Palermo, sull'aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L'inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato

Violenza - Fiore : “Forza Nuova argine per l’ordine civile. Traduciamo il malessere in azione politica” : “Non so niente dell’aggressione di Perugia. So solo quello che è successo a Palermo“. Risponde così Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, a ilfattoquotidiano.it sull’aggressione dei militanti di Potere al Popolo. “Noi stiamo subendo questo clima d’odio”. “Il modus operandi di FN è l’unico possibile per evitare la Violenza. Quando FN sarà sciolta la gente questo farà: andrà a farsi giustizia ...

Militante di Potere al popolo accoltellato - Viola Carofalo : “Fascisti e Forza Nuova sono i mandanti morali” : “Un episodio gravissimo che si inserisce in un clima di sdoganamento del fascismo”, commenta così l’aggressione di stanotte a Perugia Viola Carofalo, leader di Potere al popolo, incontrano la stampa davanti a Montecitorio. “Forza nuova e i fascisti sono i mandanti morali”. “Che fanno questi fascisti in circolazione per l’Italia?”, dice Giuseppe Aragno, anche lui candidato per Potere al popolo alle ...

Roma - blitz di Forza Nuova negli studi televisivi di La7 : Una trentina di attivisti di estrema destra hanno fatto irruzione durante la registrazione della trasmissione «Dimartedì». Giovanni Floris: «Volevano partecipare, ma non erano stati invitati»

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - vertice in Procura : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – vertice in Procura, a Palermo, sull’aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L’inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato ai magistrati le informative su quanto accaduto ieri sera, con i risultati delle perquisizioni avvenute nella notte nelle ...

Forza Nuova - blitz negli studi di La7 a DiMartedì. Floris : “Volevano partecipare al programma” : blitz di un gruppo di attivisti di Forza Nuova ieri intorno a mezzanotte negli studi tv di via Tiburtina che ospitano diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Alcuni militanti sono riusciti a entrare, chiedendo di partecipare alla puntata, mentre era in onda un contributo registrato e quindi a telecamere spente. Le forze dell’ordine hanno identificato i componenti del gruppo, ma l’episodio si è chiuso in modo non ...