Fortnite è il nuovo titolo della settimana sul PlayStation Store

(Di mercoledì 21 febbraio 2018)continua a macinare numeri da record, e in seguito al recente calo di giocatori subito da PlayerUnknown's Battlegrounds più di qualcuno si è detto sicuro del fatto prima o poi la battle royale di Epic Games insidierà il primato di PUBG.Nel frattempo, vi farà piacere sapere cheè ilin offerta con la Promozionesul. Il gioco è free-to-play, ma alcune versioni a pagamento che permettono di accedere a numerosi contenuti bonus sono ora in forte sconto. Ogni edizione è ridotta del 50%, rappresentando un'occasione da non perdere per tutti coloro che volessero ampliare la loro esperienza in. Ecco, nel dettaglio, i vari pacchetti a sconto sul:Che ne pensate di questa offerta? Coglierete l'occasione per acquistare una di queste edizioni di?Read more…