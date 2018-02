Formula 1 | Toro Rosso | filming day a Misano Sul bagnato e senza intoppi

Formula 1 - Prima foto della Toro Rosso STR13 : La Scuderia Toro Rosso ha pubblicato la Prima immagine ufficiale della nuova STR13, la monoposto nata tra Faenza e Bicester che sarà affidata a Brendon Hartley e Pierre Gasly nella prossima stagione di Formula 1.Fuori programma. Il team di Faenza è impegnato a Misano per il primo filming day della stagione, una sessione in cui da regolamento - possono essere percorsi fino a 100 chilometri. Si tratta di un momento particolarmente importante per ...