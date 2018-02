Formula 1 - Prima foto della Toro Rosso STR13

quattroruote

: Questa mattina con il camper di Francesco Martines ad incontrare i cittadini di Mortegliano. Prima, visita allo sta… - Ettore_Rosato : Questa mattina con il camper di Francesco Martines ad incontrare i cittadini di Mortegliano. Prima, visita allo sta… - AOstrouska : RT @Ettore_Rosato: Questa mattina con il camper di Francesco Martines ad incontrare i cittadini di Mortegliano. Prima, visita allo stabilim… - pdfvg : RT @Ettore_Rosato: Questa mattina con il camper di Francesco Martines ad incontrare i cittadini di Mortegliano. Prima, visita allo stabilim… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) La Scuderiaha pubblicato laimmagine ufficialenuova, la monoposto nata tra Faenza e Bicester che sarà affidata a Brendon Hartley e Pierre Gasly nella prossima stagione di1.Fuori programma. Il team di Faenza è impegnato a Misano per il primo filming daystagione, una sessione in cui da regolamento - possono essere percorsi fino a 100 chilometri. Si tratta di un momento particolarmente importante per la, perché per lavolta laha avuto modo di percorrere i primi giri spinta dalla nuova power unit Honda. Non sono trapelate molte informazioni sull'andamentogiornata, ma qualcuno è riuscito a scattare un'immagine che è iniziata a circolare velocemente sui social.La risposta del team. "Perché accontentarsi di unarubata, quando puoi avere loriginale?", ha twittato la Scuderiamostrando la ...