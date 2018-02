Football Manager | le 10 volte che ha predetto il futuro

Football Manager 2018 : il miglior gestionale dell’anno! : Tra i numerosi titoli appartenenti al genere gestionale, Football Manager è senza alcun dubbio il migliore nella categoria legata al mondo del calcio. Con Football Manager 2018 quest’anno SEGA non porta una vera e propria rivoluzione in una delle sue serie di punta, ma introduce numerose migliorie e integrazioni che meritano di essere analizzate. Menu di gioco La prima cosa che salta all’occhio o, anzi, all’orecchio, è che per ...