calcioweb.eu

: #Foggia, entusiasmo alle stelle: prima il #Brescia poi l'esodo per Novara - CalcioWeb : #Foggia, entusiasmo alle stelle: prima il #Brescia poi l'esodo per Novara - vincpadalinoidv : RT @Rosario_Cusmai: Grazie ai tanti amici che ieri hanno voluto esserci con il loro entusiasmo, al #comitato di Via Gramsci a #Foggia. #gl… - Rosario_Cusmai : Grazie ai tanti amici che ieri hanno voluto esserci con il loro entusiasmo, al #comitato di Via Gramsci a #Foggia.… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Quattro vittorie consecutive per il, la squadra di Stroppa è reduce dall’entusiasmante successo casalingo contro il Carpi. Il mercato invernale ha cambiato radicalmente la squadra, dal baratro della retrocessione la squadra si è trovata in breve tempo a ridosso dei playoff, l’obiettivo è alla portata. Adesso un nuovo importante match, quello davanti al pubblico amico contro il, obiettivo quinta vittoria consecutiva che potrebbe permettere di agganciare già l’ottavo posto. Ma la squadra di Stroppa ha intenzione di rimanere con i piedi per terra, i tifosi invece comprensibilmente sognano e pensano in grande. C’è già grande mobilitazione in vista del turno infrasettimanale, previsto l’esodo dei tifosi per la trasferta contro il. E poi c’è l’Empoli in casa ma come già detto un passo alla volta… L'articolo, ...