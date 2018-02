Filippo Nardi eliminato all’Isola dei famosi | salvi Franco Terlizzi e Amaurys Perez che

Isola Dei Famosi 2018 quinta puntata riassunto : eliminato Filippo Nardi - ritirato Giucas : Isola DEI Famosi 2018 quinta puntata. Martedì 20 febbraio è tornato con il quinto appuntamento il reality show di sopravvivenza di Canale 5. Ecco tutto quello che è successo durante la puntata, tra eliminati, sorprese e nuove nomination. SCOPRI TUTTO SU #Isola2018 Isola Dei Famosi 2018 quinta puntata riassunto La puntata si è aperta con alcune dichiarazioni di Alessia Marcuzzi circa la “situazione Francesco Monte”. La ...

Filippo Nardi in lacrime in diretta dopo la lettere del figlio Zac : All' Isola dei Famosi non ci sono solo litigate, ma anche tanti momenti emozionanti. Filippo Nardi è il primo dei concorrenti in nomination a ricevere una bella sorpresa. In studio con Alessia ...

Isola dei Famosi : Filippo Nardi piange per la sorpresa dell’ex moglie : Filippo Nardi in lacrime in diretta all’Isola dei Famosi Durante la settimana Filippo Nardi ha scritto numerose lettere nei confronti dell’ex moglie Benedetta e di suo figlio Zachary: lettere malinconiche, che descrivevano momenti di vera tristezza e trasmessi anche durante il daytime dell’Isola. In diretta Alessia Marcuzzi ha quindi permesso alla donna di consolare l’ex marito leggendogli una lettera scritta da una ...

Filippo Nardi tradito da Bianca Atzei all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Filippo Nardi e Bianca Atzei hanno discusso E’ da poco iniziata una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, e c’è stato subito un incredibile e inaspettato confronto, che ha lasciato i telespettatori senza parole. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un video in cui la cantante Bianca Atzei, nelle ultime ore, ha discusso furiosamente con il naufrago italo – inglese Filippo Nardi. ...

Bianca Atzei a caccia dell'uomo ideale sull'Isola dei Famosi : l'identikit sembra quello di Filippo Nardi : Bianca Atzei proprio non ce la fa a rimanere senza amore. E così, naufraga sull'Isola dei Famosi , SPECIALE 1 - SPECIALE 2 , , si confida con i compagni di reality. Descrivendo il suo uomo ideale. Che,...

Isola dei famosi - anticipazioni 20 febbraio : Amaurys Perez - Filippo Nardi e Franco Terlizzi a rischio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 20 febbraio ...