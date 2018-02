Festival di Torino | Fondazine BCFN | “Per centrare gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) E’ il cibo l’elemento più trasversale sul quale intervenire per rendere il nostro sistema di vita finalmente sostenibile e raggiungere i 17di Sviluppo Sostenibile. Qualche esempio? Quando si parla di “obiettivo zero fame” s’intende ripensare un sistema che ha portato, nel mondo, 1 persona malnutrita o che non accede al cibo per ogni 2 persone sovrappeso o obese. Quando si chiede di perseguire una “vita sana per tutti” dobbiamo considerare che anche in Italia – patria della Dieta Mediterranea – il progressivo allontanamento da modelli alimentari sani ha reso sovrappeso o obeso (36,8%) 1 ragazzo su 3 (tra i 5 e i 19 anni). E anche a livello ambientale, quando si chiede di “tutelare l’acqua” si deve ricordare che, in media, il 70% del prelievo totale di acqua dolce è destinato all’irrigazione (mentre l’industria ne consuma “solo” il 22%). “Il ...