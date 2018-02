Fed | Harker prevede due rialzi di tassi entro l' anno

Fed - Harker : appropriati due rialzi tassi : 21/02/2018 15:55 Patrick Harker , presidente della Federal Reserve di Philadelphia, ritiene appropriati due rialzi dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Harker ha parlato di "un'economia relativamente forte", ma anche di una "inflazione ostinata" nel crescere meno del target della Fed , che è pari al 2%, . Resta quindi aperto alla possibilità di ulteriori strette nel caso in ...

