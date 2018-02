Expo | Tar Lombardia respinge ricorso annullamento bando Arexpo

Agroalimentare - vola l'Export in Cina : 12.51 Nel 2017 l'export Agroalimentare italiano verso la Cina ha raggiunto i 460milioni di euro in valore, segnando una crescita del 18%. La ha stimato Coldiretti sulla base dei dati Istat. I prodotti di punta dell'export italiano in Cina sono quelli della dieta mediterranea. In testa il vino, che con 120 milioni registra un balzo delle vendite del 21%. Seguono l'olio d'oliva, con oltre 40 mln (+41%); i formaggi, con un valore ancora limitato ...

Agroalimentare - Vpe entra al 50% nel capitale di Bellavita Expo : Bologna, 16 gen. (askanews) Vpe, la compartecipata da Veronafiere e Fiere di Parma, è entrata al 50% nel capitale di 'Bellavita Expo', società inglese che opera nel tradeshow per il settore ...

Nuovo successo del Made in Italy : “Potenziare il sistema irriguo per raggiungere i 50 miliardi nell’Export agroalimentare” : Secondo il trend dei dati I.S.T.A.T. diffusi oggi, a fine 2017, l’export agroalimentare italiano ha superato i 40 miliardi di euro. “E’ opportuno ricordare – sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – che l’84% di tale fatturato è dipendente dalla disponibilità d’acqua, che significa certezza di resa e qualità nel prodotto. ...

L’Export italiano : in crescita nel settore alimentare : Negli ultimi dieci anni, le aziende alimentari italiane si sono fatte largo sempre più nei mercati internazionali tanto che le esportazioni hanno raggiunto livelli record. Secondo recenti studi di mercato, infatti, L’export italiano è in forte crescita e i prodotti…Continua a leggere →

2017 anno record per l'Export agroalimentare : (Teleborsa) - L'agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest'anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno , con una spesa ...

