Energia pulita per l' Africa | l' Italia forma i tecnici di domani

Energia pulita - una speciale classifica fa il punto sulla situazione mondiale : verso una fine dell’era dei combustibili fossili? : As You Sow, organizzazione non profit, e Corporate Knights, azienda di prodotti multimediali, di ricerca e di informazioni finanziare, hanno pubblicato la classifica Clean200, un ranking delle 200 migliori società quotate in borsa in tutto il mondo sulla base dei loro ricavi totali derivanti dall’Energia pulita secondo le valutazioni della Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Nella classifica dominano le società cinesi, 68, seguite da quelle ...

Energia : China State Grid annuncia un aumento della produzione di elettricità pulita : Cresce in Cina la produzione di Energia pulita. Lo dice State Grid, la compagnia nazionale nonche’ principale fornitore di Energia elettrica nel paese, annunciando una trasmissione record di Energia di origine eolica e solare. In un comunicato rilanciato dall’agenzia di informazione cinese “Xinhua”, State Grid riferisce di aver trasmesso in gennaio 11,634 miliardi di kWh di Energia elettrica “per contribuire ad ...

Bruxelles investe 873 milioni di euro in infrastrutture per l'Energia pulita : Il Meccanismo per collegare l'europa ha dimostrato ancora una volta il suo enorme valore aggiunto per la modernizzazione dell'economia europea." Miguel Arias Cañete , Commissario per l'Azione per il ...

La geotermia come Energia rinnovabile e pulita : ... non si può assolutamente tollerare che venga messa in discussione la classificazione di energia rinnovabile, ciò vorrebbe dire essere tornati in un periodo di oscurantismo dove non conta la scienza ...

Bio-on sigla accordo con gruppo Hera per fornitura Energia pulita : (Teleborsa) - Bio-on , leader nelle tecnologie per la chimica eco-sostenibile e il gruppo Hera hanno raggiunto un accordo per la fornitura di energia pulita grazie alla realizzazione e alla gestione ...

Bio-on (Aim) Hera fornirà Energia pulita al nuovo impianto produttivo : Settore nel quale, peraltro, Hera è da tempo in prima linea per favorire la transizione verso un modello di economia circolare, che estenda la vita di materie prime e risorse attraverso il riciclo, ...

Energia pulita per la nuova “fabbrica” dei biopolimeri Bio-on grazie ad un impianto di trigenerazione : Bio-on, leader nelle tecnologie per la chimica eco-sostenibile e il Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, hanno raggiunto un accordo per la fornitura di Energia pulita grazie alla realizzazione e alla gestione di un nuovo polo tecnologico-energetico che conterrà un impianto di trigenerazione di nuova concezione. L’intesa è stata sottoscritta da Bio-on S.p.A. con Hera Servizi Energia, società controllata dal Gruppo HERA, e ...

Realizzare e gestire impianti di Energia pulita crea lavoro : Si stima che nel 2016 siano stati investiti circa 1,8 miliardi di euro in nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , in particolare nel settore fotovoltaico (circa 615 ...