: Quello sbruffone di CALENDA sta scoprendo sulla pelle dei lavoratori (a lui che je frega) che se hai una moneta uni… - borghi_claudio : Quello sbruffone di CALENDA sta scoprendo sulla pelle dei lavoratori (a lui che je frega) che se hai una moneta uni… - borghi_claudio : E poi un giorno nella testolina di Calenda, gonfiata di boria come un pallone, verrà il sospetto che non serve a nu… - NicolaMorra63 : Su #Embraco ora qualcuno si accorge della delocalizzazione in Slovacchia (sempre UE). E definisce chi ha pensato l'… -

"Domani vedremo un'", ma serve cautela. Così il ministro dello Sviluppo economico,,parlando a #cartabianca su Rai3 del caso"Voglio prima vedere che il piano sia serio per evitare che la toppa sia peggiore del buco. Invitalia può gestire la transizione come con Alcoa. Penso di poter incontrare i sindacati all'inizio della prossima settimana",aggiunge. E assicura:"Intendo andare avanti",l'Ue non può "porre un freno" alla questione All'operaio che oggi si è incatenato ai cancelli dell'dice:"Non mollo".(Di mercoledì 21 febbraio 2018)