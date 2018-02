Ema | Gentiloni | Verificheremo correttezza e trasparenza decisioni

Ema - Gentiloni : verifica su trasparenza : 13.30 "La città, la regione e il governo stanno lavorando e continueranno a lavorare per verificare che il processo sia stato fatto con correttezza e trasparenza, perché se così non fosse sarebbe un torto non solo a Milano ma un torto all'Italia e all'Europa". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando a Milano dell'assegnazione della nuova sede dell'Ema ad Amsterdam dopo il ricorso presentato dal Comune di Milano.

D'AlEma e Renzi nell'angolo Prodi al voto col piccolo Ulivo Il professore scommette su Gentiloni : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Ema - Gentiloni : verificheremo se processo corretto e trasparente : Milano, 21 feb. , askanews, 'Milano è arrivata in finalissima e con lo stesso spirito e capacità di fare squadra, senza battute elettoralistiche, Comune, Regione e Governo lavoreranno per verificare ...

Duello a sinistra - D'AlEma risponde a Prodi : 'il compagno che sbaglia ad appoggiare Gentiloni e centrosinistra' : Il professore aveva definito i fuoriusciti dal Pd per dar vita a LeU, gli amici che sbagliano e che avrebbero dovuto restare uniti nel partito per un centrosinistra vincente -

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gentiloni : “non si torna indietro sul sistEma di Ape” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 18 febbraio. Le proposte Confesercenti tra esodati e Ape. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Carlo Bonomi (Assolombarda) : "I partiti sono indietro rispetto al Paese. Gentiloni e Mattarella facciano di più per l'Ema" : Il ruolo che i partiti hanno disegnato per il mondo delle imprese nei loro programmi elettorali non è affatto piaciuto a Confindustria. Troppo marginale, poco centrale, irrispettoso del lavoro portato avanti durante gli anni duri della crisi. Alla Fiera di Verona, dove quasi 7 mila imprenditori hanno animato l'Assise di Confindustria, l'insoddisfazione è palese. A maggior ragione che tante proposte, dalla flat tax al reddito di ...

Gentiloni - larghe intese? TEma del dopo : ANSA, - ROMA, 16 FEB - "larghe intese è una discussione da fare dopo le elezioni. Prima delle elezioni, come in Germania e in tutti i Paesi democratici, il Pd e i suoi alleati fanno la loro proposta ...

Renzi - se non vince Pd problEma per l'Italia. Gentiloni : "Abbiamo la responsabilità delle riforme" : "Rendere la nostra economia più inclusiva" "Pur avendo fatto un pezzo di strada molto rilevante, la strada da fareè ancora lunga, la sfida è quella di rendere la nostra economia più inclusiva, far ...

"No Ema ad Amsterdam" - appello a Gentiloni : "Riteniamo essenziale che il Governo italiano si attivi per creare il consenso necessario a rivedere la decisione dell'assegnazione di Ema , nell'interesse europeo di tutti gli Stati membri e dei ...

CinEma America - Gentiloni : "Rassegna prosegua" : Spero proprio che la rassegna del Cinema America in Piazza San Cosimato possa proseguire , sappiamo quanto bisogno c'è di cultura e di iniziativa civica nella nostra città e quanto importante sia che ...

CinEma America - appello di Gentiloni : la rassegna deve proseguire : 'Spero proprio che la rassegna del Cinema America in piazza san Cosimato possa proseguire'. La voce di Paolo Gentiloni è incisa su un messaggio audio di Whatsapp. Da candidato Pd nel collegio ...

Ema - Lettera Sala e Maroni a Gentiloni : politica faccia sua parte : ... - "Io e Maroni stiamo preparando una Lettera da mandare a Gentiloni, risottolineando il tutto e facendo il punto, per ribadire quanto noi ci teniamo e riteniamo che il governo e la nostra politica a ...