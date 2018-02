Ema | Bussolati Pd | Ue riveda assegnazione ad Amsterdam

liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Quanto sta emergendo sulla falsificazione del dossier da parte dell'Olanda è uno scandalo che non possiamo accettare. Unire le forze da parte di tutte le istituzioni e delle forze politiche è in questo momento doveroso, per far sì che l'Europala sua posizione e