Ema ad Amsterdam | Tajani chiede a Juncker «tutti i dettagli» dell’offerta dell’Olanda

Ema : Bussolati (Pd) - Ue riveda assegnazione ad Amsterdam : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Quanto sta emergendo sulla falsificazione del dossier da parte dell'Olanda è uno scandalo che non possiamo accettare. Unire le forze da parte di tutte le istituzioni e delle forze politiche è in questo momento doveroso, per far sì che l'Europa riveda la sua posizione e

Ema : La Via - vedremo se Amsterdam giusta : ANSA, - BRUXELLES , 21 FEB - Sull'Ema "non c'è una contrapposizione Milano contro Amsterdam, non è una rivincita di una partita di calcio che abbiamo perso al primo tempo. Si tratta semplicemente di ...

Sede Ema ad Amsterdam - pubblicato documento top secret : via i due edifici provvisori. Sala ricorre a Corte dei Conti : Più passa il tempo più l’affaire Ema, con l’assegnazione per sorteggio ad Amsterdam della Sede dell’agenzia del farmaco europea, svela anomalie. Il Fattoquotidiano.it aveva scoperto che la città olandese aveva dato garanzie sulla Continuità operativa che non sarebbe stata mai in grado di onorare. Adesso, dopo il pressing del sindaco di Milano Beppe Sala, si scopre che due edifici offerti da Amsterdam come Sede transitoria sono ...

Ema - Milano ricorre alla corte di Conti Ue. Sala : "I nostri sospetti su Amsterdam erano fondati" : Nel documento reso pubblico dopo la richiesta di accesso agli atti di Milano, le sedi provvisorie offerte dall'Olanda per l'Agenzia del farmaco sono scomparse....

Ema - il trasferimento ad Amsterdam costa già il 34% in più : Non se ne salva una: né l'adeguatezza della sede provvisoria, né l'agenda dei costi e neppure la scaletta della tempistica per la costruzione della sede definitiva ad Amsterdam dell'Agenzia europea ...

Ema ad Amsterdam : tutti i punti che non tornano : Nessuno ha visitato la sede proposta per ospitare l'agenzia del farmaco. Come mai? Aumentano i dubbi sulla procedura di assegnazione

Ema : Tajani - su Amsterdam solo scelta politica ma non ha valore giuridico : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – L’assegnazione della nuova sede dell’Ema “è una storia molto complessa. La decisione che è stata presa dagli Stati membri è solamente politica, è avvenuta in maniera molto strana, con un sorteggio che lascia un po’ a desiderare. Però quella scelta non ha alcun effetto giuridico, che viene soltanto dalla riforma del regolamento dell’Agenzia, che tocca alla Commissione europea, al ...

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

"No Ema ad Amsterdam" - appello a Gentiloni : "Riteniamo essenziale che il Governo italiano si attivi per creare il consenso necessario a rivedere la decisione dell'assegnazione di Ema , nell'interesse europeo di tutti gli Stati membri e dei ...

Ema ad Amsterdam - a giudicare ricorso sarà giudice olandese : C'è un sospetto che grava sull'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) e sul ricorso presentato a Milano dopo essere stata sconfitta nella gara da Amsterdam. È il Corriere della sera a scrivere di come la Corte europea di Giustizia abbia scelto chi dovrà dirimere la questione, individuando in Marc van der Woude, vicepresidente del Tribunale, il soggetto più indicato. Con un problema, il giudice è olandese.Il quotidiano ...

Ema ad Amsterdam - “ricorso del Comune di Milano affidato a un giudice olandese”. Dubbi su trasparenza sorteggio : Dopo i documenti tenuti segreti e le garanzie non mantenute il caso Ema, con l’assegnazione per sorteggio ad Amsterdam, riserva nuovi colpi di scena. La Corte europea di giustizia Ue ha affidato a un giudice olandese, il vicepresidente del Tribunale Marc van der Woude, il ricorso con cui il Comune di Milano ha chiesto di sospendere il trasferimento della sede dell’Agenzia del farmaco da Londra alla città olandese. La notizia è ...

