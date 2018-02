Elezioni | Rossi Doria | PD | | ' Non possiamo metterci a scherzare con le tasse'

Elezioni 2018 - la parata di talenti in corsa il prossimo 4 marzo : Durante la Prima Repubblica godevano di grande prestigio i cosiddetti “indipendenti di sinistra”, personaggi d’alto profilo intellettuale insofferenti delle discipline di partito. Agli albori della Terza (ammesso che non si passi alla Quarta nel giro di pochi mesi) stanno facendo capolino i “post-indipendenti di incerta provenienza”. Meno fascinosi ma sempre ascrivibili alla logica del fiore all’occhiello. Per una volta si può cominciare con ...

Elezioni : Grasso - contratti forze ordine e scuola solo in prossimità urne : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Le forze dell’ordine devono aumentare l’organico. Di recente, ho visto che sono stati aumentati gli stipendi, sempre in concomitanza con le Elezioni. Forse dovremmo farle più spesso. Lo stesso è accaduto per la scuola”. E’ quanto dice il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso a Palermo dove ha incontrato la stampa. L'articolo Elezioni: Grasso, contratti forze ordine e scuola ...

Elezioni - Di Battista : “Nei prossimi giorni comunicheremo squadra di Governo - io non ne farò parte” : “Quando Luigi Di Maio nei prossimi giorni comunicherà la squadra di Governo io non ne farò parte”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a margine di un comizio elettorale organizzato ad Aosta a sostegno dei candidati alle Elezioni politiche del Movimento 5 Stelle. “Berlusconi? Lancia certi messaggi, parla di Ponte dello stretto, sta parlando direttamente alla Mafia, parla a una parte di Paese che evidentemente pensa che ...

Sondaggi e proiezioni di voto prossime Elezioni politiche : Questi è un ordinario di scienza politica e politica comparata all'Università di Bologna in Emilia Romagna. Va ricordato che i seggi vengono assegnati per il 37% con l'uninominale e per il restante ...

Elezioni - il Pd e il prezzo della coalizione : alfaniani in collegi rossi - salvagente e contentini agli ex di Monti - Sel - M5s : “Renzi ha la smania di prendersi la rivincita dalla sonora sconfitta del referendum e per far questo da febbraio chiede a noi di Alternativa Popolare di far cadere il governo Gentiloni ed in cambio ci ha detto ‘la legge elettorale scrivetela voi’ questa è la verità ed è gravissimo”. Era indignatissimo Sergio Pizzolante il primo giugno dello scorso anno quando denunciava questa storia davanti alle telecamere del Fatto.tv. Più che indignato, ...

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA/ Sono sposati : l'attore sostiene la moglie alle prossime Elezioni : FRANCESCA BARRA e CLAUDIO SANTAMARIA si Sono sposati a fine novembre negli Stati Uniti. La conferma arriva dopo l'annuncio della candidatura della giornalista alle politiche con il PD.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Atletica - Fabrizio Donato si candida alle prossime Elezioni politiche : rappresenterà il Movimento 5 Stelle : Fabrizio Donato è uno dei candidati scelti dal Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il laziale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, è una delle punte di diamante della nostra Atletica leggera e a 41 anni ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Donato è soltanto una delle new entry del Movimento: sarà candidato nell’uninominale. Curiosamente il giorno delle elezioni sarà anche ...

Elezioni - Davigo : “Io parte del prossimo Governo? Lo escludo - magistrati non devono fare politica” : “escludo di far parte di una futura squadra di Governo, i magistrati non devono fare politica”. Lo ha detto il magistrato Piercamillo Davigo, durante la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7 Piazza Pulita, sgombrando il campo dalle ipotesi che lo vedono ministro di un ipotetico governo guidato dal Movimento 5 stelle. “Mi è stato solo nel 1994, da La Russa per il primo Governo Berlusconi. L’ho considerato una ...

Tasse - le proposte dei partiti per le prossime Elezioni : Flat tax , riduzione dell' ires , abolizione dell' irap o tagli alle aliquote dell' irpef . Sono tante le proposte in tema di fisco che i maggiori partiti hanno inserto nei loro programmi in vista ...

Alle prossime Elezioni diamo voce ai giovani : Nello scorso fine settimana e in vista delle elezioni politiche il Forum Nazionale dei giovani, l'unica piattaforma rappresentante oltre quattro milioni di giovani e che ho l'onore di presiedere da più di due anni, ha offerto all'intero Paese un contributo di merito promuovendo gli "Stati generali delle politiche giovanili".Uno sforzo, il nostro, motivato dalla consapevolezza di dover rappresentare la nostra generazione confrontandoci ...

Gentiloni a Davos : “Italia sulla strada giusta ma c’è grande attenzione sulle prossime Elezioni” : «Sono in buona salute, ma il mio impegno, 13 mesi fa, era portare il paese alla fine della legislatura, portare avanti le riforme e affrontare alcune crisi serie come quella migratoria e delle banche. Questo era il mio impegno e termina con le elezioni. Dopo, vedremo». Così ha detto Paolo Gentiloni a proposito del suo futuro politico rispondendo al...