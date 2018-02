Elezioni | Renzi | Pd in crisi? Teatro affollato

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo Romano Prodi al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018/ Caos Boschi in Pd Alto Adige : via 14 dem. Napolitano loda Gentiloni e snobba Renzi : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14. Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Elezioni 2018/ Renzi-Berlusconi - “niente larghe intese” : Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige - via in 14 : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto". Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio spopola - Renzi al 20% - LeU meglio di Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - Renzi : dal Pd porte chiuse ai fuoriusciti del M5S - : Il segretario Dem commenta l'apertura di Berlusconi ai grillini coinvolti nel caso rimborsopoli: "Ha fatto un'offerta agli impresentabili". E aggiunge: il cavaliere ha ragione "mai larghe intese con ...

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - "niente Larghe Intese". Attacchi a D'Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd, Centrodestra. Renzi con Berlusconi, 'no alleanza'.

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - “niente Larghe Intese”. Attacchi a D’Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale verso il 4 marzo: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra. Renzi con Berlusconi, "niente Larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Per Renzi pure l'allarme Bonino Sale l'ansia in Forza Italia. M5S... Elezioni - su Affari gli ultimi feeling : Affaritaliani.it lancia i feeling sulle Elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui... Segui su Affaritaliani.it

Elezioni : Renzi - Grillo è evasore - non sarà mai contro evasione : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Beppe Grillo non farà mai una battaglia contro l’evasione perché è un evasore: è di ieri la notizia che una sentenza del tribunale dice si può dire a Grillo che è un evasore perché è un evasore. Mi fanno la predica quelli che al loro interno hanno candidato dei truffatori…”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di Martedì’. L'articolo Elezioni: Renzi, Grillo è evasore, non sarà mai ...

Elezioni : D’Alema - voto utile? Da Renzi argomento meschino : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Dire che i voti alla sinistra favoriscono il centrodestra, come fa Matteo Renzi, è un “argomento totalmente del cavolo, un argomento meschino. Dovrebbe dire ‘votate per me perchè ho buone idee’ e non perchè avete paura di un altro… E comunque per il 70 per cento la legge è proporzionale e gli elettori se votano Liberi e Uguali eleggono parlamentari di Liberi e Uguali”. Lo ha detto ...

Elezioni : Renzi - riprenderei quelli di Leu? Mica siamo a Beautiful : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “E questa è la seconda puntata di Beautiful…”. Matteo Renzi risponde così a Giovanni Floris che, a ‘Di Martedì’, gli chiede se riprenderebbe nel Pd i fuoriusciti di Liberi e Uguali. La ‘prima’ puntata di Beautiful si riferisce a un’altra domanda di Floris su una possibile intesa con Forza Italia se il centrodestra si dividesse dopo il 5 marzo: “Lei sta ...

Elezioni : Renzi - escludo larghe intese - Fi sta con estremisti : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “escludo le larghe intese. Non perchè non ci siano mai state. Berlusconi e Bersani hanno votato insieme la fiducia a Monti e a Letta, non a me. Ma perchè Berlusconi” si è alleato con la Lega di Matteo Salvini “e il Pd non può stare la governo con gli estremisti”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di Martedì’. L'articolo Elezioni: Renzi, escludo larghe intese, Fi sta con estremisti ...

Elezioni : Renzi - io e Gentiloni mai litigato e mai lo faremo : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “La vera questione non è dentro il centrosinistra, io e Gentiloni non abbiamo litigato in questo anno e non lo faremo in futuro. E’ fondamentale si ragioni su cosa potrebbe avvenire se vince schieramento che, per esempio, vuole uscire da euro. Parliamo di questo”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di Martedì’. L'articolo Elezioni: Renzi, io e Gentiloni mai litigato e mai lo faremo sembra ...

Elezioni : Renzi - Prodi? Annuncio importante - sta con coalizione : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Romano Prodi preferisce Paolo Gentiloni a Matteo Renzi? “Se preferisce Gentiloni preferisce il presidente del consiglio iscritto al Pd e candidato del Pd, il ministro degli Esteri del Pd… Le discussioni interne tra noi ne abbiamo fatte anche troppe. Nei prossimi dieci giorni testa bassa e confrontiamoci sulle cose che interessano i cittadini”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di ...