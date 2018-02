Elezioni | Minniti | c' è il rischio che le mafie condizionino il voto | c' è troppo silenzio

L'ombra della mafia sulle Elezioni. Minniti : 'Rischio concreto che possa condizionare il voto' : Di questo ha parlato la stessa presidente dell'Antimafia, Rosy Bindi, ponendo l'attenzione alle collusioni tra mafia e politica, specie in vista delle elezioni del 4 marzo, perché "alcune candidature ...

Elezioni - Minniti : “C’è troppo silenzio su rischio mafie. Possono condizione il voto” : “Non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di condizionare il voto”. A rilanciare il pericolo mafie è stato il ministro dell’Interno, Marco Minniti, durante la presentazione della relazione conclusiva della commissione Antimafia. “Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è ...

Minniti : Elezioni - concreto rischio mafie : 18.42 "Nel momento in cui c'è il rischio concreto che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori - una minaccia alla cosa più importante in una democrazia,la libertà di voto - diciamo che non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi". Così il ministro dell' Interno, Minniti, alla presentazione della relazione finale dell'Antimafia. "Le mafie sono in grado di condizionare istituzioni e ...

L'ombra della mafia sulle Elezioni. Minniti : "Rischio concreto che possa condizionare il voto" : "Siamo nel pieno della competizione elettorale, dire questo non appaia irrituale, è cogente: nel momento in cui c'è il rischio concreto che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori - una minaccia alla cosa più importante in una democrazia, la libertà di voto - diciamo che non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di ...

Cosa ha detto il ministro Minniti sul rischio di attacchi hacker durante le Elezioni : A due settimane dalle elezioni tiene banco, anche a causa delle notizie da Oltreoceano , la questione della sicurezza del voto e di un'eventuale rischio di un'azione degli hacker russi anche nel ...

Cosa ha detto il ministro Minniti sul rischio di attacchi hacker durante le Elezioni : A due settimane dalle elezioni tiene banco, anche a causa delle notizie da Oltreoceano, la questione della sicurezza del voto e di un'eventuale rischio di un'azione degli hacker russi anche nel nostro Paese. Il ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti, si dice fiducioso che tutto procederà in maniera regolare. "C'e' massimo di attenzione da parte dell'Intelligence e della Polizia postale - ...

Elezioni : Marcon - Minniti vieti manifestazione Forza nuova a Venezia : Roma, 17 feb. (AdnKronos) - "La manifestazione di Forza nuova va vietata. Non è possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La città non può essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il gove

Elezioni : Marcon - Minniti vieti manifestazione Forza nuova a Venezia : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “La manifestazione di Forza nuova va vietata. Non è possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La città non può essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il governo deve intervenire. Il fascismo non ha spazio a Venezia. Chiediamo al ministro Minniti di vietare la manifestazione”. Lo afferma ...

Elezioni - Minniti : ‘Governo di unità nazionale? Sì se c’è il Pd’. Orlando : ‘Impercorribile - noi alternativi alla destra’ : “Farei parte di un governo di unità nazionale? Assolutamente sì, purché ci fosse anche il mio partito”. Così il ministro dell’Interno Marco Minniti ha risposto a una domanda a Porta a Porta sottolineando poi che “ora siamo in piena competizione elettorale, ma dal 5 marzo la partita è nelle mani solide ed equilibrate del presidente della Repubblica e spetterà a lui dare una soluzione alle grandi questioni che si porranno”. ...

Elezioni : Renzi - sull'immigrazione la linea Minniti è quella da perseguire : Tra i punti dell'agenda politica del Pd in tema di immigrazione, infine, anche l'aumento dei fondi per la Cooperazione internazionale perché, ha concluso il segretario, "quando nell'aprile del 2015 ...

Elezioni - Minniti licenzia Renzi Il segretario Pd spedito in Europa Verso un Gentiloni-bis dopo le urne : Berlusconi alleato di Renzi? Forse lo vorrebbe ma il segretario dem non si alleera' mai con lui. "Semmai pensa che Berlusconi avra' Verso il Partito democratico un comportamento neutrale. E' possibile che questo avvenga ma certo non di piu'". Cosi' il ministro dell'Interno, Marco Minniti, Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Marco Minniti : 'Renzi non vuole fare il premier e non aprirà a Berlusconi' : Ma alleanze politiche non ne faranno e quindi credo che perderanno terreno se la politica del Pd aumentera' l'efficienza, gli ideali e la raccolta di una nuova grande sinistra'. Commentando la ...

Elezioni : Minniti - Di Maio sta facendo alleanze sottobanco : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Di Maio sta facendo alleanze sottobanco, con la scusa di associarsi a personalità di grande competenza in singoli settori. Questo perfino nella prospettiva di una loro eventuale presenza al Quirinale quando Mattarella sarà scaduto”. Lo afferma, in una lunga intervista a Repubblica, il ministro dell’Interno ed esponente del Pd, Marco Minniti.“I grillini – prosegue – sono ...

Elezioni : Minniti - Renzi non aprirà a Berlusconi - Gentiloni resti in sella : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “L’alleanza con Salvini è puramente figurativa. Berlusconi si prepara semmai ad alleanze di altro genere. Con Renzi? Forse lo vorrebbe, ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi. Semmai pensa che Berlusconi avrà verso il Pd un comportamento neutrale”. Lo afferma il ministro dell’Interno Marco Minniti, in una lunga intervista a Repubblica. “Ho suggerito a Matteo Renzi di non andare ...