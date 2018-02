Elezioni | l' allarme di Minniti | c' è il rischio che le mafie condizionino il voto | c' è

Per Renzi pure l'allarme Bonino Sale l'ansia in Forza Italia. M5S... Elezioni - su Affari gli ultimi feeling : Affaritaliani.it lancia i feeling sulle Elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui... Segui su Affaritaliani.it

Allarme cyber attack in vista delle Elezioni : Allarme lanciato dai servizi per una serie di rischi di attacchi hacker proprio prima o anche durante il giorno delle prossime elezioni del 4 marzo 2018. Attacchi volti a influenzare il volto, secondo quanto riportato dal direttore generale dei servizi per l’informazione per la sicurezza della repubblica italiana (DIS), Alessandro Pansa. Il punto La relazione, presentata in Parlamento dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal Direttore ...

L’allarme dei servizi sulle Elezioni : «Cyber attacchi per condizionare voto» : «Nel 2017 anche campagne di influenza che hanno mirato a condizionare l’orientamento delle opinioni pubbliche, specie prima della chiamate alle urne»

Elezioni : M5S - ansia al Nord. Ormai nel Pd è allarme debacle

Elezioni - Salvini : surreale parlare di allarme fascismo : Roma, 5 feb. , askanews, 'Il problema è la mancanza di regole e controlli. Qualcuno intende per fascismo e razzismo la richiesta di regole e di rispetto delle leggi? Questo qualcuno andrebbe ...

L'allarme dell'Accademia della Crusca : "Le Elezioni uccidono l'italiano. E il campione è il Movimento 5 Stelle" : La campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo ha già fatto una vittima e la vittima è la lingua italiana. A lanciare L'allarme è il presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, in un'intervista a La Stampa: "Sarà la campagna elettorale linguisticamente più povera di tutti i tempi, al punto che se ne farà un oggetto di studio", commenta.Secondo l'Accademia della Crusca, il messaggio ...

L’allarme di Bruxelles per le Elezioni - Moscovici : “L’instabilità è un rischio” : Che la continuità di governo sia la soluzione preferita dall’Europa non è più un segreto da tempo («C’è una convergenza di vedute molto chiara con Gentiloni e Padoan», ammette il commissario Pierre Moscovici). Le sparate da campagna elettorale dei partiti, le promesse impossibili, inoltre, non aiutano a migliorare la reputazione di chi si propone c...

Elezioni - rischio per la crescita L'allarme delle imprese sul voto Intanto l'industria corre ad ottobre : "Le prossime Elezioni politiche si presentano come un test molto rilevante e disegnano per il Paese una biforcazione tra il proseguire lungo il cammino delle riforme o non far nulla (che, in termini relativi, vuol dire arretrare), se non Segui su affaritaliani.it