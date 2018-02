Elezioni | da autonomia a riforma Imu-Tasu | ecco la piattaforma dei sindaci

Elezioni : De Poli (Udc) - meno tasse e più autonomia : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - “ meno tasse e più autonomia al Veneto”: con questo slogan Antonio De Poli , candidato del centrodestra in Senato nel collegio di Padova, ha presentato la squadra di candidati di Noi con l’Italia Udc nel collegio di Venezia alle prossime Elezioni Poli tiche del 4 marzo. “

Elezioni : De Poli (Udc) - meno tasse e più autonomia : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) – ‘ meno tasse e più autonomia al Veneto”: con questo slogan Antonio De Poli , candidato del centrodestra in Senato nel collegio di Padova, ha presentato la squadra di candidati di Noi con l’Italia Udc nel collegio di Venezia alle prossime Elezioni Poli tiche del 4 marzo. ‘Il nostro obiettivo è far vincere il centrodestra – ha detto – : vogliamo puntare a un risultato che ...

'Rubinato fuori dal PD in vista delle prossime Elezioni' : Autonomia Dem smentisce : TREVISO Autonomia Dem interviene sulle voci che danno per possibile una candidatura di Simonetta Rubinato nella lista Civica Popolare Lorenzin alle prossime elezioni politiche. 'Chi come noi - si ...