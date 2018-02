Elezioni | Berlusconi | ' Senza maggioranza Mattarella deve rimandare gli italiani alle urne'

Elezioni : Renzi imita dal palco Berlusconi : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - Matteo Renzi imita dal palco del Teatro Al Massimo di Palermo dove sta incontrando i candidati e gli elettori. Renzi ha ricordato la frase pronunciata dal leader di Forza Italia sul Trattato di Dublino. "L'ho guardato in tv e gli ho sentito dire: 'E' una vergogna che s

Elezioni - Berlusconi improvvisa un mini-show con barzellette : Roma, , askanews, - "Sono abbastanza ottimista sul risultato delle Elezioni": lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi all'arrivo a Roma, sottolineando la speranza "che possiamo ...

Elezioni - Berlusconi riabilitato dal Ppe - tra battute e attacchi a Pirozzi. E sdogana Brunetta ministro dell’Economia : Tutto dimenticato. Ormai sono lontani i tempi delle risatine d’intesa tra Merkel e Sarkozy e dei dissapori con i popolari europei. Dopo aver incassato il sostegno a Bruxelles e rassicurato il Ppe sulla capacità di “ammansire” l’alleato Salvini, Berlusconi viene riabilitato dal Partito popolare europeo pure in Italia, con tanto di incontro con il capogruppo a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber. “Forza Italia ha ...

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - “niente Larghe Intese”. Attacchi a D’Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale verso il 4 marzo: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra. Renzi con Berlusconi, "niente Larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Elezioni 2018 - Berlusconi pronto ad accogliere i grillini espulsi dal M5s : Silvio Berlusconi è pronto ad accogliere in un’ipotetica maggioranza di governo i candidati del M5s espulsi dal Movimento per il caso 'Rimborsopoli' o perché accusati di aver aderito alla massoneria...

Elezioni - Berlusconi : 'Guardasigilli sarà un avvocato o un magistrato' : "Il ministro della Giustizia dev'essere senz'altro un avvocato o un magistrato, non si può prendere uno di materie esterne". Lo ha detto Silvio Berlusconi, spiegando di avere "già in testa il nome da ...

Elezioni : Magi - voto per Leu è voto per Berlusconi : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Quelli a Emma Bonino sono attacchi del tutto strumentali. Dire che bisogna scongiurare la presenza dei populisti, dei violenti, del blocco sovranista e del M5S nel prossimo governo significa avere a cuore il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Lo dichiara il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, candidato di +Europa con Emma Bonino alla Camera.“La verità che i colleghi di ...

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi agli industriali : “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” : “Non sono un politico, a me la politica mi ha sempre fatto schifo con tutti questi tradimenti che si vedono”. Così Silvio Berlusconi davanti agli imprenditori di Assolombarda. “Anche gli altri politici lo sanno, che è quanto di più lontano dal meglio dell’attività umana”, dice. L'articolo Elezioni, Berlusconi agli industriali: “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” proviene da Il ...