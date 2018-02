Eder non si nasconde | “non ero contento di non giocare ma…”

'Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...'. L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : 'Attento - ho un sEdere di pietra' : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di ...

"Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...". L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : "Attento - ho un sEdere di pietra" : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di convincerlo con le buone maniere, per i calci in culo c'è tempo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, con riferimento a Sergio Pirozzi, ricevendo il capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, nella sede di Forza Italia ...

"Avrei accompagnato Wondy a morire dolcemente - ma non c'è stato bisogno. Voglio crEdere che sia una farfalla" : Francesca non c'è più: l'annuncio della morte era stato dato dal marito Alessandro Milan, ormai un anno e due mesi fa. Oggi, dalle pagine di Vanity Fair, è nuovamente Milan - firma di Radio24 - a ricordare l'amata Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice più nota come Wondy, soprannome e titolo del libro nel quale lei aveva raccontato la sua lotta contro il tumore.A quattordici mesi da quel tragico giorno, Milan ...

Isola dei famosi - Francesco Monte polverizza Eva Henger : 'Non le chiEderò mai scusa' : Eva Henger può anche mettersi l'anima in pace, visto che Francesco Monte non ha nessuna intenzione di chiederle scusa. L'ex pornostar aveva accusato il tronista di aver comprato e fumato marijuana in ...

Isola dei Famosi - il fidanzato di Elena Morali : Non sono tranquillo nel vEderla con Simone : Simone Barbato è il migliore naufrago dell'Isola dei Famosi di questa settimana e come regalo ha ricevuto una bella sorpresa sull'Isla Bonita.Barbato, infatti, potrà stare qualche giorno con la sua Elena in un'Isola piena di comfort. Così, finita la puntata di ieri sera, i due sono partiti alla volta dell'Isla Bonita, ma cosa ne penserà il futuro marito di Elena Morali? Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, prima ancora che i ...

Chelsea - Conte/ Fra Mourinho - Guardiola e la Nazionale : “Non so cosa succEderà” : Chelsea, Conte, contro Mourinho e Guardiola si gioca il futuro: due settimane decisive per il salentino. L’ex commissario tecnico dell’Italia dovrà affrontare due sfide delicate(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : contusione al ginocchio per FEderica Brignone. A rischio la combinata? : Federica Brignone rischia di non partecipare alla combinata in programma domani alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra, capace di conquistare la medaglia di bronzo in gigante, oggi è caduta durante la discesa libera vinta da Sofia Goggia. La 27enne è stata visitata dal medico dopo l’uscita di gara e dai primi esami sembra che abbia riportato una contusione al ginocchio sinistro. La nativa di Milano si sta ...

[Il retroscena] Il centrodestra arriverà primo ma non avrà i numeri per governare. Ecco cosa succEderà il giorno dopo le elezioni : Dove lui aveva sempre messo Giulio Tremonti, oggi il fondatore del centrodestra dice di volere un tecnico: "Per fare il ministro dell'Economia serve una persona che conosca a fondo la realtà del ...

Daniel Craig - che cosa è successo a James Bond? La faccia del divo ai Bafta non è quella che siamo abituati a vEdere : Che è successo, Daniel? In molti stanno facendo questa domanda al divo di 007 che alla cerimonia dei Bafta è apparso non proprio in grandissima forma. O almeno, diverso da come ce lo ricordavamo. La faccia di Daniel Craig ha infatti subito una evidente trasformazione: in molti sospettano si tratti di chirurgia estetica anche se il realtà l’effetto non è “tirato”. Daniel Craig, are you in there? Fans are startled by James Bond ...

FEderica Angeli contro Virginia Raggi : "Ieri ero in aula contro il clan Spada - non a chiacchierare" : "Pensavo al suo tweet. Per 'opinioni non sempre coincidenti' intende il dossier antimafia in cui il 5S ha accusato me di essere collusa con la mafia di Ostia? O l'alloggio che il 5S ha dato a uno Spada? Io ieri ero in aula contro Spada. Non a chiacchiere, ero lì, a testa alta sindaca". Lo scrive su Twitter la giornalista Federica Angeli. Nella giornata di ieri la sindaca aveva scritto: "La lotta alla mafia deve unire sempre, anche quando ...

“Sei solo…”. Due parole e Sonia Bruganelli ‘distrugge’ FEderica Panicucci. Lady Bonolis non deve aver resistito dopo il fuori onda trasmesso da Striscia e sui social arriva l’affondo. “Ecco cosa c’è dietro” : Prima il fuori onda ‘tremendo’ a Striscia la notizia, poi le scuse in diretta, a Mattino 5, e persino un Tapiro d’oro. Ma evidentemente la figuraccia Federica Panicucci fa ancora discutere. Anche i vip, come la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Ma urge un breve riassunto per chi non avesse aperto giornali e social network negli ultimi cinque giorni: la Panicucci, la sempre perfetta e storica conduttrice di ...

Mons. Francesco Savino : 'La scadenza elettorale non ci può vEdere indifferenti' : 203, in cui il Papa dice che dignità della persona e bene comune sono 'strutture' portanti della politica economica e non possono, né devono essere risolte in proclami o dichiarazioni di facciata, ...