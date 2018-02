Ecco l' asse tra Roma e Berlino sul budget dell' Ue

Assegno di ricollocazione per chi perde il lavoro : Ecco i dettagli : L'Assegno di ricollocazione è una parte molto rilevante del Jobs act per cercare di far tornare in piazza chi ha perso il lavoro ed è disoccupato. Tale misura è appunto pensata per incentivare coloro che attualmente non lavorano a trovare una nuova occupazione. I cittadini che vogliono ricevere tale beneficio si devono anche impegnare a seguire uno o più corsi di formazione. Questo tipo di sostegno viene applicato qualora il lavoratore riesca a ...

Auto & tasse : il salasso degli automobilisti. Ecco quanto il Fisco preleva in un anno : Mia dolce Auto, finirà mai questo salasso? Potrebbe sembrare la trama di un vecchio film ma, purtroppo, non è così. Oggi un normale Automobilista che usa la propria vettura per andare a lavoro tutti i ...

Clima : Ecco cosa succederebbe se l’Europa puntasse sulla mobilità elettrica - allontanandosi dal petrolio : cosa succederebbe se l’intera economia europea si allontanasse dal petrolio e puntasse alle energie rinnovabili per il trasporto? La società di consulenza Cambridge Econometrics ha rilasciato un nuovo report in materia – Fuelling Europe’s Future: How the transition from oil strengthens the economy – coinvolgendo una vasta gamma di parti interessate nel settore della mobilità europea, come case automobilistiche, associazioni industriali, ...

Il Pil in Italia cresce e crescerà troppo poco. Occorre mettere in campo delle politiche che possano smobilitare risorse utili per la ripresa. CARLO PELANDA

Tasse boom - Ecco quanto pagheremo in più nel 2018. Un salasso nel vero senso della parola : Ammontano a 47 miliardi di euro le imposte e Tasse locali, regionali e comunali, pagate dai contribuenti nel 2017: Imu-Tasi in testa che hanno generato un gettito per Comuni e lo Stato centrale per 20,7 miliardi di euro, 17,1 miliardi di euro i comuni e 3,6 miliardi di euro lo Stato centrale. È quanto emerge da un’analisi del Servizio politiche territoriali della Uil sul gettito fiscale totale e medio pro-capite di una famiglia-tipo ...

“Benedetta molla Cristina : Ecco dove va”. Le sorelle Parodi si dividono. Domenica In - l’assenza della conduttrice più giovane si è fatta notare nella puntata scorsa. Ma nessuno poteva immaginare che sotto sotto ci fosse una ‘bomba’ del genere : Lo hanno chiamato ‘effetto Sanremo’, ma sta di fatto che è successo: la settimana scorsa Domenica In ha firmato il suo record stagionale nella puntata speciale andata in onda l’11 febbraio 2018. I dati di ascolto del Festival, ottimi per tutte le cinque serate, hanno travolto positivamente anche quelli della Domenica di Rai1, che ha toccato picchi come il 26,82% nella prima parte con 4,9 milioni di telespettatori, 23,16% ...

Cinema America - 64 star italiane : 'L'assessore grillino si dimetta'. Da Sorrentino a Virzì - Ecco chi sono : Dario Argento e Bernardo Bertolucci , Gianni Amelio, Paolo Virzì e Francesca Archibugi, Mario Martone, Gabriele Muccino e Margherita Buy: sono alcuni dei 64 firmatari di una petizione del Piccolo ...

Assegni familiari - aumentano gli importi erogati dai Comuni : Ecco a chi spettano : Aumenta l'importo degli Assegni familiari erogati dai Comuni a favore delle famiglie numerose in condizioni economiche disagiate. Il Governo infatti adegua gli aiuti all'inflazione: lo rende noto un Comunicato...

Pensioni : bonus da 80 euro a quelle più basse? Ecco una nuova proposta : Il periodo più importante per proporre modifiche normative in qualsiasi campo è sicuramente quello della campagna elettorale. Adesso che siamo nel pieno di quella relativa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, le promesse ma anche le proposte in tema previdenziale sono molteplici e quotidiane. Evidente che la previdenza nostrana ha bisogno di interventi radicali sia per le Pensioni future che per quelle in essere. Le Pensioni si ...

Rassegna stampa 12.2. Traditi da un sms : Ecco come i tre avrebbero massacrato Pamela : Rapinatore ucciso a Napoli, candidato Pd: «Uno di meno, complimenti al gioielliere» La stampa cronaca . Indagato il gioielliere che ha ucciso un rapinatore, il pm: "Un atto dovuto" Il Messaggero ...

Via le tasse su case e negozi. Ecco la ricetta di Forza Italia : Il programma di coalizione c'è. Quello di partito, più dettagliato, è fase di elaborazione. Di certo c'è che il centrodestra accompagnerà alla flat tax - che resta la proposta forte di politica economica - degli interventi a favore della casa. Un punto d'onore soprattutto per Forza Italia, visto che la mattanza fiscale che ha colpito i proprietari di immobili è stata la misura più importante presa dal governo che si è insediato ...

Sanremo 2018 : Laura Pausini si scusa per l'assenza - Ecco la reazione dei fan : Sanremo 2018 avrà come ospite Laura Pausini durante la finale di sabato 10 febbraio e non più durante la prima puntata. Una forte laringite ha impedito alla cantante romagnola di poter rispettare il suo impegno preso con Claudio Baglioni e la Rai, ma lei non ha mai avuto alcuna intenzione di rinunciare a tornare sul palco del Teatro Ariston che le ha dato la notorietà nel 1993 con il brano "La Solitudine". Nonostante l’annuncio ufficiale della ...