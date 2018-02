È stato trovato un accordo per il nuovo contratto dei dipendenti degli enti locali

“Ha ucciso la giovane amante!”. Choc nella politica italiana : arrestato. Lui 64 anni - lei 25 in meno. Sulla sua colpevolezza non ci sarebbero più dubbi. Il cadavere della donna era stato trovato nel fiume : Non esiste il delitto perfetto. A un anno dall’omicidio, il giallo legato alla morte di Kruja Lavdije è arrivato a una svolta. La donna, una 40enne albanese che lavorava come badante a San Colombano al Lambro, paese lombardo in provincia di Milano, era ritrovata cadavere l’8 giugno 2016 a Monticelli d’Ongina (Piacenza) nelle acque del fiume Po. Ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni. E non un uomo qualsiasi. Si ...

Un membro della squadra russa di curling è stato trovato positivo al meldonium alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang : Alexander Krushelnitsky, membro della squadra di curling mista degli atleti olimpici russi, è risultato positivo al meldonium, una sostanza che dal 2016 è nella lista delle sostanze vietate dalla WADA perché migliora il metabolismo e la resistenza: la positività è stata The post Un membro della squadra russa di curling è stato trovato positivo al meldonium alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Iran : aereo non è ancora stato trovato - numero vittime incerto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Noci - trovato il cadavere di un uomo in un pozzo : "E' stato ucciso dopo un litigio" : Dei due non si avevano notizia da ieri: si tratta di un commerciante 47enne e un agente immobiliare di 27 anni che avevano litigato. Il cadavere presenta...

“Lo abbiamo trovato così”. Leoni assalgono bracconiere : come lo hanno ridotto. Di lui si erano perse le tracce - poi sono partiti i soccorsi e quando sono arrivati sul posto ecco cosa è stato scoperto : Più di qualcuno sui social dice “ben gli sta!”. Però è chiaro che quando c’è una morte di mezzo, comunque, è meglio non esprimere giudizi affrettati. In Sudafrica un sospetto bracconiere è stato sbranato da un branco di Leoni. La tragedia si è consumata in una riserva naturale nella provincia di Limpopo, dove negli ultimi anni la caccia agli animali è diventata sempre più frequente. Secondo quanto dichiarato dalle ...

Droga a Comiso - 40enne trovato con dosi di cocaina : arrestato : A Comiso i carabinieri della locale Stazione ieri hanno effettuato numerose perquisizioni, nel centro cittadino, finalizzate a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente, durante ...

A Londra è stato ritrovato un quadro che potrebbe portare l'Africa nella storia dell'arte : Ci aspettiamo un forte interesse nel mondo dell'arte' ha dichiarato Peppiatt, che più volte in passato ha valutato altre versioni di Tutu, tutte copie. I proprietari della preziosa opera hanno ...

Roma - clochard trovato morto dentro lo stadio Flaminio : 'E' stato ucciso' : Da arena di gesta olimpiche e primati sportivi a teatro di un omicidio. Sulin Wickrmasingha, il clochard cingalese di 68 anni, trovato morto venerdì mattina all'interno dell'ex infermeria dello stadio ...

È stato ritrovato il corpo di Pamela Mastropietro - la 18enne scomparsa da 2 giorni nelle Marche : È stato ritrovato nelle campagne di Pollenza (Macerata) il cadavere di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni originaria di Roma scomparsa il 29 gennaio scorso nelle Marche. La ragazza si era allontanata dalla comunità di recupero “Pars” di Corridonia, lasciando The post È stato ritrovato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne scomparsa da 2 giorni nelle Marche appeared first on Il Post.

Ciro ritrovato cadavere sui binari - il grido del papà : «È stato lanciato dal treno» : «Non è stato un suicidio: Ciro è stato lanciato dal finestrino del treno». Parola di Salvatore Ascione, papà di Ciro, il 16enne ritrovato morto sui binari della linea...

16enne trovato morto sui binari : "Non è suicidio : mio figlio è stato lanciato dal finestrino del treno" : "Non è stato un suicidio: Ciro è stato lanciato dal finestrino del treno". Parola di Salvatore Ascione, papà di Ciro, il 16enne ritrovato morto sui binari della linea ferroviaria nei pressi di Casoria, hinterland di Napoli. "Dicono - spiega parlando con 'Chi l'ha visto News' - che mio figlio si è lanciato dal finestrino. Mio figlio non era un ragazzo che aveva dei problemi. Ciro non aveva nessun motivo per suicidarsi. ...

Il più noto ribelle venezuelano - quello delle granate su Caracas - è stato trovato : La polizia ha attaccato lui e il suo gruppo nell'ovest della capitale: non si sa però se Óscar Pérez sia ancora vivo The post Il più noto ribelle venezuelano, quello delle granate su Caracas, è stato trovato appeared first on Il Post.