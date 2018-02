È record di richieste d' asilo e in testa sono i nigeriani

ilgiornale

: Sono state 130mila le richieste d’asilo nel 2017, il numero più alto registrato in Italia fino ad oggi. Eppure... - viascalabrini3 : Sono state 130mila le richieste d’asilo nel 2017, il numero più alto registrato in Italia fino ad oggi. Eppure... - michelgrimaldii : RT @FratellidItaIia: Migranti, record richieste asilo, Rapani: Più della metà non ha le carte in regola. Obiettivo deve essere sicurezza de… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Milano Quota 130mila,per l'Italia. Nel 2017, gli stranieri che hanno presentato domanda die protezione internazionale hanno raggiunto un numero mai toccato in Italia: oltre il doppio rispetto a quattro anni fa, e in lieve crescita (del 5,4%) anche rispetto al 2016, nonostante un recente rallentamento dovuto agli accordi con la Libia che hanno contenuto gli sbarchi.Secondo i dati di ministero dell'Interno e Unhcr, elaborati dall'Ismu, l'anno scorso lestate 130.119 (2 anni fa si erano fermate a 123.600). L'Ismu, ente scientifico indipendente che studia i fenomeni migratori, sottolinea come la domanda die protezione internazionale nel nostro Paese oggi sia divenuta - dopo i ricongiungimenti familiari - la seconda motivazione di ingresso di cittadini non comunitari in Italia. E questo percorso di protezione internazionale ...