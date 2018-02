È arrivata la felicità 2 La sorpresa di Orlando ad Angelica Anticipazioni terza puntata

E’ arrivata la felicità – Seconda puntata del 21 febbraio 2018 – Anticipazioni e trama. : Dopo il ritorno di ieri sera, Seconda delle dodici puntate con la Seconda stagione di E’ arrivata la felicità, la fiction di Raiuno con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. E’ arrivata la felicità | Seconda stagione Quest’anno si seguiranno non solo le vicissitudini di Orlando e Angelica,interpretati da Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, ma […] L'articolo E’ arrivata la felicità – Seconda puntata del 21 ...

E’ arrivata la Felicità 2 : anticipazioni terza puntata di martedì 27 febbraio 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 - Tezeta Abraham La malattia di Angelica ha invaso l’universo di E’ Arrivata la Felicità: il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi ha scoperto di avere un tumore, il linfoma di Hodgkin, e per lei la cosa più difficile non è stata tanto immaginare e pianificare le cure, quanto piuttosto trovare il modo migliore per dirlo alla sua famiglia. Ma non sono solo le figlie, il compagno o i genitori di ...

È arrivata la felicità 2 - anticipazioni : Angelica inizia le cure : È arrivata la felicità 2: anticipazioni terza puntata Una partenza lenta per la seconda stagione di È arrivata la felicità. La prima puntata, infatti, si è fermata a poco più di 3 milioni di telespettatori (13,1% di share), a vincere la serata è stata Alessia Marcuzzi con la sua Isola dei famosi (24,1% di share). Alla […] L'articolo È arrivata la felicità 2, anticipazioni: Angelica inizia le cure proviene da Gossip e Tv.

È arrivata la felicità 2 verso l’inizio delle cure per Angelica : anticipazioni 27 febbraio : Il debutto non è stato dei migliori per È arrivata la felicità 2 ma sicuramente i fan avranno modo di rifarsi questa sera, con la messa in onda della seconda puntata, e poi il prossimo 27 febbraio con la terza. Siamo già a buon punto di questa prima parte di stagione e Angelica e Orlando dovranno rimboccarsi le maniche dopo la scoperta fatta sul rumore. La terza puntata di È arrivata la felicità 2 sarà fatta di momenti difficili per la ...

E’ arrivata la felicità 2 - terza puntata : la sorpresa di Orlando : Anticipazioni E’ arrivata la felicità 2, terza puntata: la richiesta di Angelica Esordio in salita per E’ arrivata la felicità 2. La prima puntata della fiction con Claudia Pandolfi, Claudio Santamaria, Lunetta Savino e Giulia Bevilacqua, è stata seguita solo da 3.199.000 telespettatori pari al 13.1% di share. Colpa della concorrenza de L’isola dei famosi o della malattia della protagonista Angelica che ha tolto leggerezza e ...

È arrivata la felicità 2 - quante puntate sono e quando finisce la fiction di Rai Uno : È di nuovo il momento di È arrivata la felicità 2: quante puntate sono e quando finirà la fiction di Rai Uno? La prima puntata è andata in onda ieri sera e raddoppierà subito con la seconda in onda stasera, e già questo anticiperà di una settimana la fine della fiction. Se da una parte è bello non dover aspettare molto per scoprire come prosegue la storia, dall'altra è triste sapere che ci si avvicina sempre più al gran finale: quando una ...

Ascolti tv - L’isola dei famosi batte l’esordio di E’ arrivata la felicità 2 : E’ L’Isola dei famosi su Canale 5 a vincere la gara agli Ascolti del 20 febbraio. La quinta puntata del reality show ha conquistato 4.401.000 telespettatori con il 24.1% di share. Nel corso della serata il programma ha toccato picchi che hanno superato i 6.200.000 di telespettatori. Numeri che si incrementano ulteriormente sul pubblico giovane con una media del 29% tra i 15-34enni. Ascolti tv prime time Al secondo posto ...

