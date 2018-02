E’ Arrivata la Felicità 2 | anticipazioni terza puntata di martedì 27 febbraio 2018

È Arrivata la felicità 2/ Giovanna sospettosa. Anticipazioni seconda puntata e diretta (21 febbraio 2018) : Questa sera, mercoledì 21 febbraio, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Dove siamo rimasti.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:06:00 GMT)

È Arrivata la felicità 2 - anticipazioni : Angelica inizia le cure : È arrivata la felicità 2: anticipazioni terza puntata Una partenza lenta per la seconda stagione di È arrivata la felicità. La prima puntata, infatti, si è fermata a poco più di 3 milioni di telespettatori (13,1% di share), a vincere la serata è stata Alessia Marcuzzi con la sua Isola dei famosi (24,1% di share). Alla […] L'articolo È arrivata la felicità 2, anticipazioni: Angelica inizia le cure proviene da Gossip e Tv.

È Arrivata la felicità 2 verso l’inizio delle cure per Angelica : anticipazioni 27 febbraio : Il debutto non è stato dei migliori per È arrivata la felicità 2 ma sicuramente i fan avranno modo di rifarsi questa sera, con la messa in onda della seconda puntata, e poi il prossimo 27 febbraio con la terza. Siamo già a buon punto di questa prima parte di stagione e Angelica e Orlando dovranno rimboccarsi le maniche dopo la scoperta fatta sul rumore. La terza puntata di È arrivata la felicità 2 sarà fatta di momenti difficili per la ...

E’ Arrivata la felicità 2 - terza puntata : la sorpresa di Orlando : Anticipazioni E’ arrivata la felicità 2, terza puntata: la richiesta di Angelica Esordio in salita per E’ arrivata la felicità 2. La prima puntata della fiction con Claudia Pandolfi, Claudio Santamaria, Lunetta Savino e Giulia Bevilacqua, è stata seguita solo da 3.199.000 telespettatori pari al 13.1% di share. Colpa della concorrenza de L’isola dei famosi o della malattia della protagonista Angelica che ha tolto leggerezza e ...

Ascolti tv 20 febbraio/ L’Isola dei Famosi batte E’ Arrivata la felicità - bene Harry Potter e Floris : Ascolti tv 20 febbraio, L’Isola dei Famosi batte E’ arrivata la felicità, bene Harry Potter e Floris. Ecco i dati Auditel per la serata di ieri, vinta dal reality show di Canale 5(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:48:00 GMT)

È Arrivata la felicità 2 - quante puntate sono e quando finisce la fiction di Rai Uno : È di nuovo il momento di È arrivata la felicità 2: quante puntate sono e quando finirà la fiction di Rai Uno? La prima puntata è andata in onda ieri sera e raddoppierà subito con la seconda in onda stasera, e già questo anticiperà di una settimana la fine della fiction. Se da una parte è bello non dover aspettare molto per scoprire come prosegue la storia, dall'altra è triste sapere che ci si avvicina sempre più al gran finale: quando una ...

Ascolti tv - L’isola dei famosi batte l’esordio di E’ Arrivata la felicità 2 : E’ L’Isola dei famosi su Canale 5 a vincere la gara agli Ascolti del 20 febbraio. La quinta puntata del reality show ha conquistato 4.401.000 telespettatori con il 24.1% di share. Nel corso della serata il programma ha toccato picchi che hanno superato i 6.200.000 di telespettatori. Numeri che si incrementano ulteriormente sul pubblico giovane con una media del 29% tra i 15-34enni. Ascolti tv prime time Al secondo posto ...

Ascolti tv - l'Isola torna a crescere e vince contro "E' Arrivata la felicità" : L'Isola torna a vincere. Dopo la stangata subìta dal "Fabrizio De Andrè - Principe Libero" di Luca Marinelli...

E’ Arrivata la felicità 2 - cast e personaggi della serie : Ecco tutti i personaggi e le new entry della seconda stagione di ‘E’ arrivata la felicità’ con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria C’era grande attesa per la nuova stagione di E’ arrivata la felicità 2, la fiction televisiva campione d’ascolti che ha debuttato ieri sera, martedì 20 febbraio 2018, su Rai 1. A seguire la serie Tv sono stati 3.199.000 spettatori pari al 13.1% di ...

Ascolti : Isola dei famosi torna a vincere con 4 - 4 milioni (24 - 15%) - È Arrivata la felicità si ferma a 3 - 2 (13 - 06%) : Ascolti tv di martedì 20 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 20 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la prima puntata della fiction È arrivata la felicità con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 3.199.000 spettatori (13,06% di share). Su Canale 5 4.401.000 […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi torna a vincere con 4,4 milioni (24,15%), È arrivata la ...