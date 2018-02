Dopo Prodi anche Napolitano vuole ancora Gentiloni al governo

Elezioni - Dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a Roma”. E rinvia le risposte alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi , anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni , primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “ Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

Sfida sul premier - Prodi rilancia Gentiloni : «Il mio ritorno da pensionato Dopo nove anniHo fatto quello che dovevo fare» : «Paolo è la serietà al governo, lavora bene in un momento difficile»Il padre dell’Ulivo sostiene «Insieme»: il Rosatellum va cambiato

Prodi grazia Renzi. Per silurarlo Dopo le elezioni : Roma - «Fa piacere» l'appoggio dato da Romano Prodi al centrosinistra e al Pd, dice Matteo Renzi. Che incassa con soddisfazione il ceffone Prodi ano agli scissionisti «divisivi» di Liberi e Uguali: «Con questo sistema elettorale, quelli che votano sinistra radicale fanno un favore a Salvini: ogni voto al partito di D'Alema favorisce il candidato di Salvini e Grillo, è la realtà dei fatti, ...

D’Alema - Prodi - Veltroni e Bersani preparano il Dopo Renzi Video : Massimo D’Alema punta tutto su una pesante sconfitta elettorale del Pd di Matteo #Renzi per costringere l’attuale segretario a mollare il Nazareno, favorendo così un riavvicinamento tra le varie anime del #centrosinistra, oggi diviso. L’altro fondatore di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, invece, pur sperando in una debacle Renziana, avrebbe ancora in mente l’idea di provare a stringere un accordo di governo tra la sinistra rappresentata da ...