Dopo Chelsea-Barcellona tocca alla Roma in Champions | non solo Olimpiadi su Eurosport

Sarri e Zola al Chelsea - colpo di scena clamoroso : il Dopo Conte sarà italiano - svelato il piano Abramovich : clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Sarri: per il dopo Conte, Abramovich lavora per portare al Chelsea l'allenatore del Napoli e Zola Un colpo di scena clamoroso che fa tremare Napoli. ...

'Chelsea : Luis Enrique - Simeone o Allegri per il Dopo Conte' : LONDRA (INGHILTERRA) - Da un italiano a uno spagnolo. Il Chelsea a fine stagione potrebbe salutare Antonio Conte e, secondo il 'Daily Star', uno dei forti candidati alla sua sostituzione e' Luis ...

Chelsea - caccia al Dopo-Conte : ecco tutti i nomi : LONDRA (Inghilterra) - Da un italiano a uno spagnolo. Il Chelsea a fine stagione potrebbe salutare Antonio Conte e, secondo il 'Daily Star', uno dei forti candidati alla sua sostituzione è Luis ...

Chelsea - si pensa sempre al Dopo-Conte : in Inghilterra rimbalza ancora il nome di Allegri : Da un italiano a uno spagnolo. Il Chelsea a fine stagione potrebbe salutare Antonio Conte e, secondo il “Daily Star”, uno dei forti candidati alla sua sostituzione e’ Luis Enrique che si sta godendo un anno sabbatico dopo i trionfi con il Barcellona. Con l’ex Roma arriverebbe anche Juliano Belletti, ex terzino brasiliano dei “blues” che andrebbe a ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Quella che porta a ...

Emerson Palmieri al Chelsea? / Calciomercato Roma : oscurato da Kolarov Dopo l'infortunio : Emerson Palmieri al Chelsea? Calciomercato Roma: Conte insiste, ma i rapporti freddi con il patron Abramovich potrebbero essere un problema per i Blues(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:39:00 GMT)

Il Chelsea stenta anche contro il Norwich e si qualifica solo Dopo i rigori : Soffre il Chelsea di Conte in Fa Cup. Sono serviti i rigori ai Blues per decidere la gara con il Norwich e accedere al quarto turno della Coppa: avanti con Batshuayi a segno al 10' del secondo tempo, ...

FA Cup - il Chelsea avanti con il brivido : Norwich ko Dopo i calci di rigore [FOTO] : 1/10 LaPresse/PA ...

Juve - la società manda un messaggio ad Allegri Dopo l'offerta dal Chelsea : Secondo Sky Sport , Massimiliano Allegri rimane il riferimento della Juventus anche per il futuro. Per questo, la società gli ha fatto sapere di voler puntare su di lui ancora per il prossimo anno e oltre, visto ...

Chelsea - conferme dall’Inghilterra : per il Dopo-Conte c’è Max Allegri : Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Daily Mail”, e’ ormai quasi certo che Antonio Conte non proseguira’ ad allenare il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese e’ gia’ alla ricerca di sostituti per l’ex ct azzurro e in cima alla lista ci sarebbero il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e lo spagnolo ex Roma Luis Enrique, rimasto senza una panchina dopo aver lasciato il ...

In Inghilterra confermano : 'Allegri al Chelsea per il Dopo-Conte' : LONDRA (Inghilterra) - Secondo quanto riporta il tabloid inglese 'Daily Mail', è ormai quasi certo che Antonio Conte non allenerà più il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese è già alla ...