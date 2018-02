Don Ciotti | “Mai vista tanta violenza verbale in campagna elettorale” E su De Luca

'In campagna elettorale nessuno parla di mafie e di corruzione' - Don Ciotti - : Roma, 2 feb. , askanews, 'Abbiamo lasciato il campo libero a troppi disonesti e avventurieri. Lo dimostra il degrado etico della politica, il suo ridursi in gran parte belle persone ci sono anche lì a gioco di potere, a spartizione di interessi'. Lo ha sottolineato Luigi Ciotti all'apertura di Contro mafie , e corruzione, , la &...

‘Mai più fascismi’ - Don Ciotti : “In Italia il processo di liberazione non è finito” : “Nella costituzione ci sono le istruzioni per archiviare una volta per tutti i fascismi, perché finché non lo facciamo il processo di liberazione non sarà ancora terminato: un paese soggiogato dalla mafia e dai sentimenti fascisti non è un paese libero”. Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, intervenendo alla presentazione dell’appello Mai più Fascismi. L'articolo ‘Mai più fascismi’, don Ciotti: ...