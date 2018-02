Domenica 25 febbraio la Ztl centrale sarà chiusa alle auto

25 febbraio - prima Domenica della sostenibilità del 2018 : Ztl centrale di Torino chiusa alle auto : In quel tratto di strada il personale del Centro Scienza Onlus svolgerà attività di animazione e di educazione rivolta a bambini e adulti.

Furore 2 - anticipazioni puntata di Domenica 25 febbraio 2018 : Saro e Marisella sempre più vicini : Furore 2, anticipazioni episodio 25 febbraio 2018 Del resto in ogni melò che si rispetti c’è il cattivo della situazione. Un bruto che tesse le fila di tutta la storia e che si contrappone ai buoni, agli “eroi” che invece cercano di contrastarlo alla ricerca della verità. Un melò classico che delinea buoni e cattivi In Furore 2, la parte del cattivo è interpretata da Remo Girone, un attore che vanta partecipazioni ad altre fiction quali: La ...

L'originale Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" a Carmagnola Domenica 25 ed a Beinasco sabato 24 febbraio : L'attesa è finita! Dedicato alle donne e… a tutti quelli che amano lo shopping! Tempo degli ultimi affari in saldo e, finalmente, domenica 25 febbraio arriva per la prima volta a grandissima richiesta ...

Teatro Al Cavallino Bianco al Teatro Alfieri di Torino sabato 24 febbraio ore 15.30 e 20.45 e Domenica 25 febbraio ore 15.30 : ... Prezzi biglietti singoli Festival operetta , riduzioni valide tutti i giorni, : posto unico euro 23.50 + euro 1.50 prev rid.unificato , und 26, ov 60, Abbonati e Convenzionati Torino Spettacoli, ...

Estrazione VinciCasa di Domenica 18 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di domenica 18 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 49, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 18/02/2018 Combinazione Vincente 1 10 24 29 38 COMMENTO – Nessun vincitore con punti 5 nel concorso di domenica 18 Febbraio 2018, sono 7 le vincite con punti 4, ognuno vince 389,04 €. A seguire le […]

Ascolti TV | Domenica 18 febbraio 2018. Che Tempo Che Fa 17.2% – 16.1% - male Furore 10.7% : Furore 2 Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al 17.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre SWAT .000 (%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Furore 2 : anticipazioni seconda puntata di Domenica 25 febbraio 2018 : Furore 2 - Remo Girone Le vicende di Furore 2, che hanno debuttato questa sera su Canale 5, come si richiede a qualunque melò non potevano non avere un cattivo da sconfiggere, un personaggio crudele contro il quale gli eroi buoni e puri devono combattere per conquistarsi la felicità. E questo personaggio si chiama Osvaldo Calligaris, proprietario degli alberghi più belli di Lido Ligure, a cui presta il volto un attore che il pubblico ama molto, ...

FURORE 2 - anticipazioni seconda puntata di Domenica 25 febbraio 2018 : anticipazioni seconda puntata della fiction FURORE capitolo secondo, in onda domenica 25 febbraio 2018 in prima serata su Canale 5. Giovanna (Raffaella Di Caprio) tenta di avvicinarsi alla verità su sua madre, intanto tra lei e Franco (Francesco Ferdinandi) nasce un amore… FURORE capitolo secondo: Massimiliano Morra, Raffaella Di Caprio, Francesco Ferdinandi Grazie a Saro (Massimiliano Morra), Marisella (Adua del Vesco) riesce ad ottenere ...

Programmi TV di stasera - Domenica 18 febbraio 2018. Ben Harper e Lo Stato Sociale a Che tempo che fa : Le Iene Show Rai1, ore 20.35: Che tempo Che Fa Dopo aver ospitato in studio Alessandro Di Battista, come rappresentante indicato dal Movimento 5 Stelle, questa settimana l’esponente scelto dal centrodestra che interverrà a Che tempo che fa sarà Silvio Berlusconi. domenica 25 febbraio sarà la volta invece del candidato di centrosinistra. Inoltre, ci sarà la star internazionale Ben Harper, uno dei più grandi armonicisti country blues al ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di Domenica 18 febbraio : la staffetta di fondo fa sognare - De Aliprandini e Tonetti ci provano - bocciati i biathleti : Olimpiadi INVERNALI PyeongChang 2018, LE pagelle DI domenica 18 febbraio MAICOL RASTELLI: 9. Semplicemente sontuoso. Ha confezionato la frazione della vita, il suo lancio è stato perfetto, ha cambiato in terza posizione e ha tenuto l’Italia nelle posizioni di vertice, ben oltre le aspettative della vigilia. Rastelli è entrato in una nuova dimensione dopo aver già ben figurato nella sprint. FRANCESCO DE FABIANI: 8. Ci ha messo il ...