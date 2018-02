Domani è lo #Sconnessiday per l’uscita al cinema di “Sconnessi” | il film sulla Nomofobia

meteoweb.eu

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Stefano Switala, giovane compositore romano con una formazione musicale internazionale e un curriculum degno di nota, conferma il suo impegno artistico in importanti progetti. La musica per immagini è il campo sul quale il compositore si è specializzato al Berklee College of Music negli States, dove ha trascorso sette anni, per poi tornare in Italia e produrre musica per numerose opere spaziando dalalla TV, dal teatro agli arrangiamenti musicali per diverse band. Dal 22 febbraio le sue musiche originali accompagneranno nelle sale italiane la commedia Sconnessi distribuita in circa 300 sale in tutta Italia da Vision Distribution. Laovvero la paura incontrollata di rimanere sconnessi dal contatto con la rete è il tema portante di, una commedia agrodolce che tocca problematiche attuali e sempre più evidenti nelle relazioni sociali e familiari. Lo scenario è ...